«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Полюса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста стали акции Россетей (+4,54%). Лидерами снижения стали бумаги Татнефти (-5,84%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70-71.



Полюс (+2,94%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Начало года было очень удачным для компании, хотя в марте цена на золото обвалилась вместе с многими другими сырьевыми активами. Мы полагаем, что выручка могла вырасти на 15%, до $1,49 млрд. Показатель EBITDA ожидается не менее $960 млн. Рост прибыли (наш прогноз $590-630 млн) обусловлен ослаблением рубля. Затраты могли снизиться до $315 за унцию. Котировки Полюса выросли на 70% в рублях. Мы полагаем, что все краткосрочные драйверы отыграны.



Торговая идея: Лукойл (-2,20%), «продажа». По нашему мнению, внешние рынки продемонстрируют техническую коррекцию на предстоящей неделе. Российский рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Котировки Лукойла закрыли гэп, образовавшийся в марте, и спекулянты могут попытаться отыграть это движением на понижение. Коррекции препятствует рост цены на нефть, поэтому наиболее вероятен переход в боковой тренд в диапазоне 5 5,5 тыс. руб. на горизонте недели.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,50-71,00 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.