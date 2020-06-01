ПСБ: Лето начнем на позитивной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В рамках предстоящей недели важнейшей темой для рынков станут отношения между США и Китаем. Рост напряженности между странами может поставить под сомнение активные темпы восстановления мировой экономики после пандемии, что, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов и приведет к активизации продаж.



Плюс к этому, инвесторы обратят внимание на большой блок важной макроэкономической статистики, где основной фокус будет сосредоточен на индексах деловой активности в ключевых экономических регионах, а также данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы в США. Публикуемая статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов.



При этом поддержку рынкам будут оказывать новости по смягчению карантинных ограничений, что должно поспособствовать росту экономической активности и, соответственно, восстановлению мировой экономики.



Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. На фоне хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (50,7 пункта, ожидалось 49,6 пункта) активно растут азиатские площадки, прибавляя до 3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу, сегодня консолидируются у уровней закрытия предыдущей сессии. На рынке энергоносителей наблюдается некоторое преобладание продаж, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 37,5 доллара за баррель.



Отметим, что в ходе сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и США.



Учитывая внешний фон, сегодня на открытии ожидаем роста российского фондового рынка, который будет поддержан пятничным подъемом цен на нефть и позитивной динамикой внешних площадок. В результате уже в первые часы торгов индекс МосБиржи закрепится в диапазоне 2750 – 2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы. В случае же публикации позитивной статистики преобладание покупок в наших акциях сохранится до конца сессии.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем попыток продолжения укрепления рубля, несмотря на некоторую коррекцию на рынке энергоносителей сегодня с утра. Поддержку ему окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют укрепление. В результате пара доллар/рубль в начале сессии предпримет попытку ухода ниже уровня 70 рублей, выступающего ближайшей поддержкой. Отметим, что закрепление американской валюты под данной отметкой будет говорить в пользу возможности продолжения негативной динамики с целью в районе 67,5 рубля.