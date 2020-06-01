«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 1 июня в коридоре 1210-1230 пунктов

Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу снижением, европейские пострадали в большей степени, американские в меньшей. На общем негативе снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,62%. Долларовый индекс РТС просел сильнее, на 1,77%. Среди лидеров снижения – «Татнефть» (-5,84%) и «Новатэк» (-5,02%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,07%.

Но уже утром понедельника рынки стран АТР дружно росли на 0,6-3,6%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3044 п., на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Уверенный утренний рост азиатских рынков задает весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2705-2760 пунктов, по индексу РТС — 1210-1230 пунктов. Сегодня «Полюс» опубликует финансовую отчетность за первый квартал.

В отличие от акций рубль в пятницу укрепился, благодаря росту нефтяных котировок до максимального с 11 марта уровня. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 70,1425 руб. (-34,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 77,9300 руб. (-16,75 коп.). Более сильное падение доллара связано с ростом пары EUR/USD с 1,1075 до 1,1110, к максимумам с 27 марта. Утром понедельника нефть торговалась вблизи уровней закрытия пятницы, сегодня можно ожидать нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 69,4-70,8 руб., для европейской валюты — 77,2-78,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»