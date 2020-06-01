«Открытие»: Рост социально-политических рисков в США провоцирует интерес к золоту

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2709,38 п. до 2734,83 п., а РТС с 1188,47 п. до 1219,76 п. Пара EUR-USD повысилась с $1,0903 до $1,1108. Пара USD-RUB упала с 71,64 до 70,14, а EUR-RUB с 78,08 до 77,93. Нефть Brent подорожала с $35,13 до $35,33 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2955,45 п. до 3044,31 п.

Главным риском конца прошлой недели могли стать заявления президента США Д. Трампа по Китаю. Однако угрозы санкций против чиновников КНР показались рынку недостаточным основанием для испуга. Соответственно, негативный сценарий был немедленно отменён, что положительно сказалось на широком спектре активов. В условиях накачки финансовых систем деньгами «медвежьи» идеи работают плохо. Начинается новый месяц, и есть определённая уверенность, что майская статистика окажется заметно лучше апрельской.

Месяц традиционно начинается с публикации индексов деловой активности в промышленности. Впрочем, понедельник будет выходным в Германии, Швейцарии и Новой Зеландии. В Китае выйдет PMI в производственной сфере от Caixin. В США также выйдут данные по расходам на строительство и производственный индекс ISM. В России отчитываются ФСК ЕЭС, «Россети», «Полюс».

Резервный Банк Австралии примет решение по ставке во вторник. Впрочем, изменений не ожидается и ставка будет сохранена на уровне 0,25%. В течение дня сильно важной статистики не будет. Разве только цены на жильё в Великобритании способны показать снижение на 1,0% за май. Вечером в США выйдут данные от Американского Института Нефти по запасам. В России Московская Биржа сообщит об объёмах торгов за май. «Аэрофлот» отчитается по МСФО за I квартал.

В среду публикуются индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Ожидается, что сводный индекс деловой активности еврозоны повысится до 30,5 п. с 13,6 п. в апреле. В Германии опубликуют данные по безработице, которая могла подняться до 6,2% в мае с 5,8% в апреле. Далее в еврозоне выйдет статистика цен производителей, которые могли упасть в мае на 4,2% по сравнению с апрельским падением на 2,8%. Безработица в еврозоне могла подскочить до 8,2% в апреле с мартовских 7,4%. Сводный индекс деловой активности в США мог повыситься в мае до 36,4 п. с апрельских 27,0 п. Далее уточнение производственных заказов в США, а также индекс ISM в сфере услуг. Минэнерго США сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В этот день Банк Канады проведёт заседание по ставке, но, скорее всего, оставит её на уровне 0,25%. В России Минфин РФ опубликует информацию о валютных интервенциях на июнь. «ЛУКОЙЛ» предоставит отчётность по МСФО за I квартал.

Австралия начнёт четверг с данных по экспорту и импорту за апрель. В еврозоне опубликуют данные по розничным продажам за апрель. Европейский Центральный Банк проведёт заседание, но изменений в ставках не ожидается. В США торговый баланс за апрель, а также традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России отчитается «Русгидро».

Япония в пятницу опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. Германия сообщит о производственных заказах за апрель. Ожидается, что их объём сократится на 20% после падения на 15,6% в марте. Однако главным событием дня будет отчёт по рынку труда в США. Безработица могла повыситься до 19,7% с 14,7% в апреле, а потеря рабочих мест могла составить 8,25 млн. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым, число которых снижается уже более 10 недель подряд. В России опубликуют оценку инфляции за май. Возможно, что она замедлилась до 3,0% с 3,1% в апреле. Последний день торговли с дивидендами 1766,52 рублей на акцию Саратовского НПЗ. НЛМК также торгуется последний день с дивидендами 3,12 рублей на акцию. Отчитаются по МСФО «Татнефть» и «АЛРОСА», а Сбербанк сообщит результаты по РСБУ за первые пять месяцев.

Прошлая неделя сложилась весьма неудачно для президента США Д. Трампа. Сначала первый за девять лет пилотируемый запуск к МКС был отложен в его присутствии. Сильные заявления по поводу ситуации в Гонконге превратились в слабые угрозы санкций против китайских чиновников. Затем уже и сама тема прав человека в Гонконге отошла на второй план. В США введён комендантский час в десятках городов из-за выступлений на расовой почве, которые взяли старт в достаточно тихом мегаполисе Миннеаполисе. Китай даже предложил обсудить тему жестоких действий полиции и национальной гвардии США на Совбезе ООН. Если история что-либо говорит, то в 1992 году весенние беспорядки в США по схожему сценарию привели к завершению периода республиканского президентства.

Азиатские торги на этом фоне проходили при достаточной доле оптимизма. Индекс Гонконга Hang Seng повышался более чем на 3%. В Китае также наблюдался рост. Накануне вышли официальные индексы деловой активности, показавшие расширение в мае. Производственный PMI составил 50,6 п., хотя в апреле значение было на уровне 50,8 п. В сфере услуг PMI поднялся до 53,6 п. с 53,2 п. в апреле. Альтернативный индекс деловой активности от Caixin в производственной сфере поднялся до 50,7 п. при ожиданиях 49,6 п. Доллар США вновь слабел, что уже можно отнести на счёт политических рисков, если не стабильности самой американской системы, то, как минимум, перспектив Д. Трампа на второй срок. Стоит также обратить внимание на то, что в мае японский производственный PMI упал до 38,4 п. с апрельских 41,9 п. К 8:30 мск NIKKEI 225 - 22058,95 п. (+0,83%), Hang Seng - 23767,86 п. (+3,51%), Shanghai Composite - 2914,57 п. (+2,18%).

Смена ближнего контракта в Brent позволила цене подняться выше $37. Однако первый день лета нефть встречает снижением. Беспокойство на рынке вызывает грядущее совещание OPEC+ и неопределённость позиции некоторых участников соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия предлагает сохранить ограничения мая и июня до конца года, или ещё на несколько месяцев, но, вероятно, позиция РФ остаётся близкой к букве заключённых договорённостей. Впрочем, само совещание может состояться ранее запланированной даты и многие рассматривают это в качестве сигнала о готовности к более длительному сроку применения жёстких ограничений. Буровая активность в США продолжает снижаться. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных вышек сократилось ещё на 15 единиц до 222 штук. И немного о золоте. Рост социально-политических рисков в США провоцирует интерес к золоту. Резервы SPDR Gold Trust выросли за прошлую неделю с 1116,71 тонн до 1123,14 тонн. К 8:50 мск Brent - $37,55 (-0,77%), WTI - $35,23 (-0,73%), Золото - $1760,3 (+0,49%), Медь - $5418,98 (+1,34%), Никель - $12645 (+2,60%), Палладий - $1979,1 (+0,31%).

Индекс доллара снижался на 0,31% до 98,04 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,66%. К 8:50 мск пара EUR-USD - $1,114 (+0,29%), GBP-USD - $1,238 (+0,29%), USD-JPY – 107,53 (-0,23%).