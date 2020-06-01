ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю, высокое напряжение у энергетиков

За прошлую неделю с 25 по 29 мая ралли на российском рынке акций продолжалось, хотя оказалось не таким мощным, как неделей ранее. Индекс МосБиржи за неделю смог вырасти только на 0,94%, до 2734,83 пункта, а более существенную динамику показал индекс РТС, выросший на 2,6%, до 1219,76 пункта. Цена нефти сорта Brent за неделю выросла на 5%, превысив к концу недели $37 за баррель, но акции нефтяных компаний отреагировали на рост цены чёрного золота довольно сдержанно.

В лидеры роста недели вышли обыкновенные акции «Россетей», подорожавшие на 14%, до 1,653 руб. за бумагу. Напомним, что неделей ранее эти акции тоже показали сильный рост, подорожав на 12%. Полагаем, что это ралли может быть связано с объявлением в начале мая дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год в размере 0,08852 руб. на акцию и по «префам» в размере 0,1893 руб. на привилегированную акцию. Таким образом, дивидендная доходность по обыкновенным акциям компании составит 5,3%, по «префам» — 8%. Всего на дивидендные выплаты «Россети» направят рекордный объём чистой прибыли в размере 23 млрд руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2019 год назначена на 15 июня. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Россетей» составляет 1,8 руб., рекомендуем «держать».

Сильнее всех упали за неделю акции другой энергокомпании, «ФСК ЕЭС», входящей в одну группу компаний с «Россетями». Эти бумаги упали за неделю на 6,3%, до 0,18354 руб. за акцию. Полагаем, что падение было связано с тем, что дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2019 год у «ФСК» пришлась как раз на конец прошлой недели (29 мая), что и привело к фиксации прибыли, так как за два дня до дивидендной отсечки, то есть с 27 мая, акции торговались уже без дивиденда. Наша целевая цена акций «ФСК» составляет 0,19 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «держать».

На этой неделе мы ожидаем значений индекса РТС в рамках 1230-1280 пунктов, а индекса МосБиржи — в 2740-2790 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»