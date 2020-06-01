«Фридом Финанс»: Трамп в бункере — фьючерсы в минусе

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Рынок США 29 мая вышел в плюс после пресс-конференции Дональда Трампа, тон которой оказался не столь грозным, как многие опасались. Глава Белого дома объявил ряд мер, направленных на противодействие «преступлениям Китая» в Гонконге. Инвесторов, однако, обрадовал тот факт, что президент не упомянул о выходе из торгового соглашения первой фазы между крупнейшими экономиками мира. К закрытию S&P500 вырос на 0,48%, до 3044 пунктов. Ралли продемонстрировали акции представителей IT-технологий и здравоохранения. Промышленные и финансовые компании завершили день в минусе.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием сохраняющейся напряженности в американо-китайских отношениях и в связи с массовыми протестами в США. Беспорядки начались в Миннеаполисе и перекинулись на большинство крупных городов США, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон, что заставило временно эвакуировать президента в бункер. Комендантский час введен в Чикаго, Сиэтле, Лос-Анжелесе и других городах. Инвесторы пока в целом игнорируют политический кризис, несмотря на риски новой вспышки эпидемии коронавируса, ухудшения экономических перспектив и усиления политической неопределенности в результате протестов.

Кроме того, обостряется конфликт между КНР и США. Трамп в пятницу ограничился относительно мягкими санкциями в виде частичных ограничений на путешествия, ужесточения правил для листинга на бирже и отмены преференций для Гонконга в части экстрадиций и экспорта. Тем не менее Китай решил ответить на предпринятые Вашингтоном шаги, и это напугало инвесторов. Пекин намерен снизить объемы импорта сельхозтоваров из США, что ставит под угрозу январское соглашение о взаимной торговле между странами.

Тем не менее азиатcкие фондовые индексы растут. Японский Nikkei поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%, а шанхайский CSI300 — более 2%. Фондовые площадки Европы повышаются больше чем на 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,65%. Июльский фьючерс на Brent торгуется над отметкой $37. Золото поднимается выше $1730 за унцию. Аппетит к риску сегодня смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует удержаться выше 3000 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности за май PMI от ISM. Консенсус предполагает повышение показателя благодаря смягчению ограничений и возобновлению экономической активности. Тем не менее индекс остается на негативной территории. Инвесторов интересуют темпы восстановления экономики.

Индекс настроений от Freedom Finance вновь поднялся до 5 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс держится выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор RSI обновил максимум вместе с рынком. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Более того, 29 мая «быки» выкупили снижение внутри дня на хорошем объеме и не дали индексу уйти в минус. Все это снижает вероятность новой волны продаж и увеличивает шансы на продолжение ралли.

2 июня после закрытия выйдет квартальный отчет Zoom Video Communications, которая во время пандемии благодаря удобному сервису для видеоконференций получила всемирную известность. Ожидаем, что публикация квартальных результатов вызовет высокую волатильность в пределах 15%. Консенсус предполагает рост выручки на 66% г/г, до $202 млн, при повышении EPS (non-GAAP) до $0,09 против $0,03 годом ранее. Вполне возможно, что результаты компании за прошедший квартал превзойдут ожидания, так как на этот период пришелся пик пандемии и сервисом Zoom пользовались миллионы людей по всему миру. В этой связи нас будут особенно интересовать операционные данные в виде числа активных пользователей. Тем не менее популярность сервиса, устойчивость бизнес-модели к текущему кризису и сильная траектория роста уже вызвали значительный приток капитала в акции. На текущий момент бумаги ZM выглядят перекупленными как технически, так и фундаментально.

Также в этот вторник за первый квартал отчитается Tiffany & Co. Компания ожидает снижения выручки и прибыли. Пандемия негативно отразилась на бизнесе ювелирного гиганта, так как привела к закрытию магазинов и общему падению спроса вследствие экономического шока. На акции компании релиз влияния не окажет, так как она находится в стадии приобретения гигантом LVMH. Инвесторов интересуют комментарии менеджмента о ходе сделке с владельцем бренда Louis Vuitton. Кроме того, отчет компании сможет отразить общие тренды спроса в сегменте люксовых товаров в условиях пандемии коронавируса.

Акции Twitter и других социальных медиа, в том числе Facebook, остаются под пристальным вниманием инвесторов из-за конфликта с Белым домом. Государство начало оказывать давление на социальные сети, после того как в Twitter были добавлены метки о недостоверности некоторых постов Трампа. Представители социальных медиа планируют совместный иск против ужесточения регулирования. Кроме того, Twitter, Reddit и группа, представляющая крупные интернет-фирмы, поддержали два документальных фильма, в которых содержится критика Администрации Трампа, заявившей, что пользователи из США обязаны раскрывать информацию об активности в социальных сетях за предыдущие пять лет. Конфликт отрицательно сказывается на акциях технологических гигантов, поэтому приковывает внимание инвестсообщества.