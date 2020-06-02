ИАЦ «Альпари»: Рынок дорогой, рубль стал героем дня

Российский фондовый рынок сегодня выглядит интересно, хотя в первой половине дня участники торгов не могли определиться с общим настроением. Индекс МосБиржи вернулся к 2750 пункту, актуализируя диапазон колебаний в пределах 2730-2775 пунктов, этот диапазон будет и завтра утром. Индекс РТС чувствует себя прекрасно за счет курсовой качки и восстанавливается к 1245 пунктам, откуда новой целью роста станет 1265 пунктов.

Лидер спроса сегодня «Аэрофлот». На самом деле, давно это хотелось сказать, и вот момент настал. Бумаги пользуются спросом после информации о снятии ограничений на заполняемость салонов самолетов. Это может позитивно сказаться на прибыли перевозчика, хотя без полного снятия режима самоизоляции в стране активного спроса на перелеты все равно не будет. Акции торгуются по 81,75 руб., до возвращения в проторгованный коридор 90-115 руб. все еще очень далеко.

Бумаги «Полюс золота» в понедельник оказались лидерами снижения после публикации финансовой отчетности эмитента за I квартал 2020 года по МСФО. Скорректированная чистая прибыль упала на 7% в квартальном сопоставлении, сама отчетность вышла скорее нейтральной, чем какой-то пугающей. Но реакция в бумагах есть, тем более что с точки зрения технической картины здесь все еще идет коррекция после обновления пиков.

К вечеру рубль унесло в неведомые дали - в паре с долларом США он вернулся к отметкам 6 марта, в паре с евро - ровно туда же. Резкий взлет рублевого оптимизма мало соотносится с американскими беспорядками, например, сохранением в силе коронавирусной угрозы - стратегически здесь ничего не поменялось, - и неоднозначными настроениями в нефти. Вполне может быть, что кто-то из крупных игроков реализует свой инвестиционный интерес. Но всем остальным это точно открывает доступ к уровням, очень и очень интересным для входа в позицию по доллару.

Деловое лето для рубля начинается успешно и многообещающе. Доллар сейчас торгуется по 69,56 руб., он четко вошел в обозначенный ранее коридор, где сосредоточен большой объем заявок на покупку. До конца торговой сессии в первый день лета американская валюта имеет потенциал скольжения к 68,50 руб., но во вторник ниже пройти уже сложно. Евро к вечеру отошел к 77,38 руб. и может снизиться во вторник до 77,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»