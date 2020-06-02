Комментарии

«Сбербанк Управление Активами» запускает «Первый Хедж Фонд»

2 июня 2020

«Сбербанк Управление Активами» запускает стратегию доверительного управления «Первый Хедж Фонд». Впервые клиентам Сбербанка предлагается стратегия доверительного управления, позволяющая хеджировать риски снижения стоимости ценных бумаг. Стратегия разработана для клиентов Сбербанка Первого и доступна только квалифицированным инвесторам.

В рамках стратегии средства инвестируются в ценные бумаги иностранных компаний с капитализацией более 5 млрд долларов, имеющих высококонкурентную бизнес-модель или представляющих быстрорастущие сектора экономики1. Это компании таких сфер, как телекоммуникационный сектор, электронная коммерция, здравоохранение, социальные сети, онлайн-игры; компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, а также компании, бизнес которых соответствует принципам ответственного инвестирования ESG (environmental, social and corporate governance).

Особенностью стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. При этом «вход» и «выход» из стратегии возможен только раз в полгода2.

Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями «Сбербанк Управление Активами»:

«Составляя инвестиционный портфель для наших клиентов, мы часто сталкиваемся с дилеммой. Есть компании, показывающие высокие темпы роста бизнеса, которые интересны для вложений, к примеру Netflix, Amazon, Tesla. Однако такие компании, как правило, имеют слабую фундаментальную составляющую, в частности низкую маржинальность бизнеса или высокую долговую нагрузку. Таким образом, очень высоки риски падения котировок бумаг таких компаний. У нас родилась идея создать такую стратегию, которая делает ставку на динамичный рост капитализации компании, но в то же время минимизирует убыток клиента в случае снижения рынка».

Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»:

«Инвестиции в хедж-фонды — это рискованный вид вложений. Квалифицированные инвесторы будут получать оптимальную доходность в долларах США, при этом риски не будут превышать 5% в год. Главное преимущество для наших клиентов — это использование механизма хеджирования риска инвестиций: они будут получать максимальный доход на каждый процент принимаемого риска».

1Вложение в ценные бумаги в рамках стратегии будет производиться путем покупки паев интервального паевого инвестиционного фонда (ИПИФ).

2Стратегия предусматривает более продолжительный срок для вывода средств из управления, чем для других стандартных стратегий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги