«Сбербанк Управление Активами» запускает «Первый Хедж Фонд»

«Сбербанк Управление Активами» запускает стратегию доверительного управления «Первый Хедж Фонд». Впервые клиентам Сбербанка предлагается стратегия доверительного управления, позволяющая хеджировать риски снижения стоимости ценных бумаг. Стратегия разработана для клиентов Сбербанка Первого и доступна только квалифицированным инвесторам.

В рамках стратегии средства инвестируются в ценные бумаги иностранных компаний с капитализацией более 5 млрд долларов, имеющих высококонкурентную бизнес-модель или представляющих быстрорастущие сектора экономики1. Это компании таких сфер, как телекоммуникационный сектор, электронная коммерция, здравоохранение, социальные сети, онлайн-игры; компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, а также компании, бизнес которых соответствует принципам ответственного инвестирования ESG (environmental, social and corporate governance).

Особенностью стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. При этом «вход» и «выход» из стратегии возможен только раз в полгода2.

Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями «Сбербанк Управление Активами»:

«Составляя инвестиционный портфель для наших клиентов, мы часто сталкиваемся с дилеммой. Есть компании, показывающие высокие темпы роста бизнеса, которые интересны для вложений, к примеру Netflix, Amazon, Tesla. Однако такие компании, как правило, имеют слабую фундаментальную составляющую, в частности низкую маржинальность бизнеса или высокую долговую нагрузку. Таким образом, очень высоки риски падения котировок бумаг таких компаний. У нас родилась идея создать такую стратегию, которая делает ставку на динамичный рост капитализации компании, но в то же время минимизирует убыток клиента в случае снижения рынка».

Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»:

«Инвестиции в хедж-фонды — это рискованный вид вложений. Квалифицированные инвесторы будут получать оптимальную доходность в долларах США, при этом риски не будут превышать 5% в год. Главное преимущество для наших клиентов — это использование механизма хеджирования риска инвестиций: они будут получать максимальный доход на каждый процент принимаемого риска».