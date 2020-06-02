ИАЦ «Альпари»: Рубль ускоряется против доллара США

В понедельник, 1 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 1,46%, до 69,12 руб., евро/рубль – на 1,26%, до 76,95, фунт/доллар – на 0,38%, до 86,42 руб.

Торги открылись снижением по иностранным валютам на фоне роста цен на нефть и общего ослабления доллара США. Дополнительную поддержку рубль получал от роста индекса российских государственных облигаций (RGBI).

Инвесторы повысили интерес к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. Индекс S&P500 позитивно начал неделю и месяц. По итогам дня он вырос на 0,38%, 3055,73. Оптимизм покупателей был поддержан ростом показателей производственной активности, несмотря на обострение торговых отношений с Китаем и столкновения протестующих с полицией в американских городах.

В понедельник баррель Brent подорожал на 2,57%, до $38,66, во вторник на торгах в Азии – на 0,31%, до $38,73. Пара доллар/рубль снижалась до 69,11. Продавцы пробили уровень 69 руб. За один доллар дают 68,88 руб. Ожидаю дальнейшего снижения пары до 68,60 руб. При достижении обозначенного уровня можно будет присмотреться к уровню 66,30 руб. В центре внимания остаются события в США и Гонконге.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»