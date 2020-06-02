ПСБ: Индекс МосБиржи сможет продвинуться к верхней границе диапазона 2750-2800 пунктов

Вчерашний выход страновых майских данных по деловой активности в промышленности, указавших на ее рост в КНР и замедление спада в большинстве других стран в первую очередь США, позволил мировым рынкам в понедельник продолжить рост, с обновлением локальных максимумов по индексам как развитых (MSCI World: +0,7%), так и развивающихся (MSCI ЕМ: +2,3%) рынков. Поддержку оказало также и улучшение ценовой конъюнктуры рынка нефти, закладывающегося на продление сделки по ограничению добычи по итогам близящегося саммита ОПЕК+, а также решение Аргентины продлить переговоры о реструктуризации госдолга до 12 июня для избежания объявления дефолта.

Сегодня утром на мировых рынках инерционно сохраняются позитивные настроения - азиатские рынки демонстрируют повышение, правда, преимущественно умеренное, котировки Brent также растут, торгуясь в зоне 38-40 долл./барр., на рост при открытии указывают и фьючерсы на ключевые индексы Европы. Вместе с тем, волнения в США и сообщения о возможной приостановке КНР закупок сельскохозяйственной продукции в США, угрожающие обострением торговых отношений между двумя странами, придавливают фьючерсы на американские индексы, заставляя глобальных инвесторов занимать более консервативные позиции в условиях уже неплохо выросших за последнее время рынков. Тем более, что значимая статистика будет опубликована лишь завтра: в среду выйдут страновые даныне по деловой активности в секторе услуг, наиболее пострадавшей в ходе карантинов, а также данные от ADP по рынку труда в США.

Мы оцениваем складывающуюся на утро вторника на мировых рынках конъюнктуру как умеренно позитивную, в течение дня рассчитываем на сохранение крепости рынка нефти, но отмечаем риск ухудшения ситуации на глобальных фондовых рынках.

Российский рынок акций вчера, пользуясь благоприятной ситуацией на рынке нефти и крепостью рубля, смог показать рост по индексу МосБиржи (+0,6%), частично отыграв пятничный откат ведомый спросом на "фишки" нефтяных компаний, акции Сбербанка (+1,6%) и ралли в электроэнергетике, а также в отдельных бумагах транпортного (Аэрофлот: +4,9%; НМТП: +3,1%) и потребительского (М.Видео: +3,5%; Магнит: +2,5%) секторов.

Мы рассчитываем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит отыгрывать крепость нефти и рубля и сможет продвинуться к верхней границе диапазона 2750-2800 пунктов и при, неухудшении внешнего фона, попытаться протестировать ее верхнюю границу.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"