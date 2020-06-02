ИАЦ «Альпари»: Рынки акций взлетели, доллар рухнул

В понедельник, 1 июня, мировые рынки отправились в «зелёную» зону на фоне массовых беспорядков в ряде штатов США. Видимо, для рынков более существенное значение имеют положительные корпоративные новости, а также, конечно, ситуация с пандемией коронавируса, которая во многих странах идёт на спад, и связанные с пандемией ограничения для бизнеса постепенно отменяются. Американские индексы завершили торговую сессию первого дня недели и лета ростом. Индекс Dow 30 вырос на 0,36%, S&P 500 поднялся на 0,38%, а индекс Nasdaq вырос побольше, на 0,66%. Азиатские рынки сегодня утром в плюсе, видимо, благодаря тому, что Трамп на прошлой неделе не объявил о введении экономических санкций против Китая.

Российский фондовый рынок завершил первый день июня ростом. Индекс МосБиржи вырос на 0,56%, до 2750,24 пункта, а индекс РТС смог вырасти даже на 2,28%, до 1247,61 пункта. С 1 июня в Москве и ряде других регионов смягчаются связанные с пандемией ограничения для бизнеса: так, в Москве возобновили работу торговля непродовольственными товарами и часть сферы бытовых услуг. Глава кабмина Михаил Мишустин объявил, что 2 июня представит президенту России план стабилизации экономики, включающий меры по борьбе с ростом безработицы и восстановлению реальных доходов населения, и это оказалось позитивным внешним фоном для роста акций.

Лидерами роста рынка по итогам понедельника стали уже не в первый раз обыкновенные акции «Россетей» (+4,96%), «Аэрофлота» (+4,94%) и алмазодобывающей корпорации «АЛРОСА» (+4,58%). Аутсайдерами рынка на фоне роста оказались акции золотодобытчика «Полюс» (-2,34%), вероятно, на фоне неопределённости с дивидендами за 2019 год; а также акции строительной группы «ПИК» (-1,8%). Мы прогнозируем динамику индекса РТС в рамках 1230-1260 пунктов, а индекса МосБиржи — в довольно стабильном интервале 2740-2770 пунктов.

Тем временем в понедельник цена техасской нефти WTI опять рекордно рухнула на 14%, провалившись до $21,87 за баррель. Нефть сорта Brent в понедельник выросла в цене на 2,7%, до $38,6 за баррель, а цена техасской WTI повысилась на 1,4%, до $35,79 за баррель. На нефтяном рынке ожидают переноса запланированных встреч ОПЕК и ОПЕК++ с 9-10 июня на более ранний срок, вероятно, уже на эту неделю, а также продления действующей квоты по сокращению добычи странами-участницами на 9,7 млн баррелей в сутки до сентября. Сегодня с открытия цена Brent очень умеренно растёт, прибавляя 0,15%, цена WTI повышается с утра на 0,2%. Ожидаем движений цены Brent сегодня в диапазоне $37-39 за баррель.

Курс доллара США к российскому рублю расчётами «на завтра» в понедельник резко упал на позитивном для рубля фоне, потеряв за день сразу 97 коп. (-1,4%) и подешевев до 69,17 руб., приблизившись к уровням начала марта. А курс евро тоже сильно упал, на 93 коп. (-1,2%), до 77 руб. На сегодня мы прогнозируем курс доллара на уровнях в 69-70 руб., курс евро – в рамках 76,5-77,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»