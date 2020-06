«Открытие»: Российскому рынку будет сложно показать значимый прирост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Торги в США завершились незначительным ростом индексов. Риски уличных столкновений на расовой почве пока слабо воспринимаются рынком, который больше сосредоточен на программах ликвидности и надеждах быстрого восстановления после COVID-19 шока. Впрочем, пока нельзя сказать, что эти надежды сильно оправдываются. Майский PMI в производственной сфере от Markit повысился лишь до 39,8 п. с апрельских 36,1 п. Индекс ISM в производственной сфере вырос до 43,1 п. с апрельских 41,5 п. Порадовала лишь статистика расходов на строительство. За апрель они упали только на 2,9% при ожиданиях снижения на 6,0%. Меж тем, рынок пока плохо понимает последствия текущих беспорядков в США. Д. Трамп обрушился с критикой в адрес губернаторов штатов по поводу их слабой реакции на события. Он призвал их быть более жёсткими в своих действиях. Впрочем, Д. Трамп вновь становится главным поставщиком новостей. Его предложение собрать G7 в сентябре с приглашением глав Ю. Кореи, Индии, Австралии и РФ вызвало весьма негативную реакцию у союзников. К тому же сама тематика саммита направлена на обсуждение совместных действий по сдерживанию Китая. Сам Китай отметился в СМИ слухами о том, что власти приказали местным импортёрам приостановить закупки американской сои и свинины в ответ на давление по вопросу ограничения гражданских свобод в Гонконге. Если говорить непосредственно о рыночных движениях, то под давлением были акции розничных сетей, которые подверглись атакам уличных вандалов. Бумаги Target Corp. упали на 2,32%, Walmart Inc. на 0,08%. В акциях Gilead Sciences падение на 3,43% после публикации результатов третьей фазы испытания препарата remdesivir на пациентах со средней формой тяжести COVID-19. 65% пациентов показали улучшение в течение пяти дней, но существенной разницы по сравнению с другими методами лечения не было. В акциях Pfizer Inc. падение на 7,14% из-за прекращения испытаний препарата против рака груди, так как он не показал ожидаемую эффективность. Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. выросли на 4,73% на сообщениях, что она получила $651,8 млн из Казначейства США на обеспечение программы сохранения рабочих мест. Рынок завершил день в плюсе, но ещё не знал, что Д. Трамп будет обещать размещение вооружённых сил в городах, где местные власти не справятся с уличными беспорядками. По итогам дня DJIA вырос на 0,36% до 25475,02 п., а S&P 500 поднялся на 0,38% до 3055,73 п.