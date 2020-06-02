Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июня: 3 888,1599 руб/1 г золота и 40,7000/1 г серебра
2 июня 2020
ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 888,1599 руб.
- 1 грамм серебра - 40,7000 руб.
- 1 грамм платины - 1 873,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 336,8599 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,2199 р. (0,95%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6900 р. (1,72%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,0700 р. (1,94%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,8900 р. (0,75%).
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