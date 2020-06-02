ПСБ: Минфин завтра предложит к размещению сразу 3 выпуска классических ОФЗ

Минфин завтра предложит к размещению сразу 3 выпуска классических ОФЗ – срочностью 5, 7 и 15 лет. Ждем умеренный спрос в отсутствии новых драйверов для роста котировок.

За неделю доходности госбумаг изменились незначительно – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 3 б.п. – до 4,91% годовых, 10-летних – на 1 б.п. – до 5,49% годовых. В целом, новых идей не локальном рынке рублевого долга пока нет, в результате чего котировки бумаг последнее время дрейфуют в боковом диапазоне: на текущий момент снижение ставки ЦБ на июньском заседании на 100 б.п. – до 4,5% уже практически полностью отражено текущим уровнем кривой (потенциал снижения на участке 5-10 лет не превышает 10-20 б.п.). При этом короткие ОФЗ (1-2 года) при доходности 4,3%-4,54% годовых уже полностью отыграли ставку на уровне 4,5%.

В частности, спекулятивный спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов заметно снизился: по данным НРД, нерезиденты с прошлой среды перешли к фиксации прибыли, сократив нетто-позицию в госбумагах за последние 5 торговых сессий на 44 млрд. руб. (с начала мая пока сохраняется рост портфеля нерезидентов на 42 млрд. руб.).

Минфин с начала квартала уже разместил ОФЗ на 715 млрд. руб., перевыполнив свой первоначальный план в 600 млрд. руб. Однако на фоне ожидаемого дефицита бюджета в текущем году из-за пандемии министерство продолжит наращивать предложение госбумаг. Так, Минфин завтра предложит сразу 3 выпуска классических ОФЗ разной срочности (5, 7 и 15 лет), стремясь максимизировать объемы размещения, охватив спрос на всех участках кривой.

В целом, не ждем, что результаты аукционов смогут оказаться лучше прошлой недели – порядка 30-40 млрд. руб. на выпуск. При этом основной спрос будет сконцентрирован на среднем участке кривой (в 5- и 7-летнем выпуске); спрос на 15-летний выпуск ограничен из-за слишком большой дюрации.