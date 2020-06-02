«Фридом Финанс»: Котировки золота будут двигаться в противофазе с нефтью

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Европы вышли на трехмесячные максимумы. Германский DAX прибавляет до 4%, Азия ранее закрылась приростом до 1,2%, фьючерсы на Америку тоже в небольшом плюсе.

Впрочем основное внимание российских игроков снова приковывает нефть. В ожиданиях очередной конференции ОПЕК+ по поводу дополнительного сокращения производства на период этого лета фьючерсы на Brent перевалил за отметку $39,5. Баррель сейчас торгуется выше $39 и сохраняет высокий потенциал прохода выше $40. Впрочем новости из стран-членов картеля могут сегодня сыграть как в плюс, так и в минус.

РТС набирает до 2,5% от уровней закрытия понедельника. Торги идут близко к отметке 1280. Мы не исключаем, что сегодня рынок сможет на время выйти за уровень 1300. Однако надежно закрепиться, скорее всего, удастся не выше 1290 пунктов.

Индекс Мосбиржи также торгуется у верхней планки дневного диапазона и явно готов выйти на новые локальные максимумы. Пока основные торги идут вблизи 2780 пунктов, однако и 2800 выглядит вполне достижимой отметкой. Наиболее вероятный сценарий – подъем выше данного уровня и затем уход на 2770-2790 пунктов.

Акции М.Видео (+5,5%) продолжают победное шествие вверх. Сегодня бумаги снова в списке фаворитов, они полностью отыграли майское снижение. По нашей оценке, следующая цель – 390 рубля на штуку – может быть взята до конца недели. Это еще порядка 5,5% прироста.

В лидерах снижения сегодня Полюс (-2%) и Полиметалл (-1,3%). Бумаги продолжают дешеветь на фоне бокового тренда в золоте. Унция основного драгметалла застряла вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен. По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в зону $40-45, то унция продолжит дешеветь до $1690-1710. Если случится уход нефти обратно к $35, то весьма вероятно продолжение ралли золота к отметкам $1800-1850.

Рубль демонстрирует мощный подъем по отношению к основным валютам. Доллар провалился ниже отметки 68,6 впервые с 6 марта. Это шестая сильная для рубля сессия, и, похоже, что российская валюта близка к тактическому отскоку. Не исключено, что при широкой волатильности в нефти мы увидим снижение доллара до конца этой недели до 67,3 за единицу. Но более вероятным сейчас выглядит рост американской валюты обратно к уровням 69,5-70,5.

Падение евро к рублю сдерживается его ростом по отношению к доллару. Европейская валюта сегодня вышла на новый локальный минимум 76,6 и, вероятно, он не будет последним. Психологическим препятствием для игроков может стать диапазон 75,6-76 рублей за евро, от которого произойдет временный разворот тренда. Евро до конца недели может вновь подорожать до 78,5-79 рублей за единицу.