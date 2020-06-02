«Фридом Финанс»: Инвесторы фокусируются на перспективах восстановления экономики

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 1 июня закрылись в плюсе. Инвесторы проигнорировали политические протесты, которые вспыхнули 15 штатах и против которых были развернуты силы национальной гвардии. Во многих городах закрылись магазины Target Corp. и Walmart, а Amazon ограничила доставку. Оптимизм покупателей был поддержан ростом производственной активности. К закрытию S&P500 поднялся на 0,38%, достигнув 3055 пунктов. Здравоохранение стало единственным сектором, завершившим день на отрицательной территории.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют позитивную динамику без явных катализаторов. Инвесторы игнорируют массовые протесты в США. Президент Трамп призвал губернаторов активнее применять войска и нацгвардию против протестующих. В Нью-Йорке введен комендантский час.

Тем не менее инвестсообщество считает политический кризис краткосрочным риском и фокусируется на долгосрочных перспективах возобновления экономической активности по мере снятия ограничительных мер.

Азиатcкие фондовые индексы движутся вверх. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют более 1%, а шанхайский CSI300 подрос на 0,2%. Инвесторы не верят в возможность жестких финансовых санкций в отношении Пекина вроде блокировок транзакций. Фондовые площадки Европы растут больше чем на 2% благодаря признакам прогресса в принятии пакета экономических стимулов и плана по спасению Lufthansa объемом в $10 млрд.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется выше 0,66%. Июльский фьючерс на Brent поднялся выше $39 впервые с марта. Золото поднимается выше $1740 за унцию. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует удержаться выше 3050 пунктов.

Публикаций значимой макростатистики сегодня не запланировано.

После закрытия основной сессии выйдет квартальный отчет Zoom Video Communications, которая во время пандемии благодаря удобному сервису для видеоконференций получила всемирную известность. Ожидаем, что публикация результатов вызовет высокую, в пределах 15%, волатильность котировок. Консенсус предполагает рост выручки на 66% г/г, до $202 млн, при повышении EPS (non-GAAP) до $0,09 против $0,03 годом ранее. Тем не менее на текущий момент бумаги ZM выглядят перекупленными как технически, так и фундаментально.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Все это снижает вероятность новой волны распродаж и увеличивает шансы на продолжение ралли.