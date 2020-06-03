«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Лукойла

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Поводом стал рост на мировых сырьевых и фондовых площадках. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции М.Видео (+12,25%). Лидерами снижения стали бумаги Мособлбанка (-32,10%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 69.

Лукойл (+1,54%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Ожидается, что выручка сократилась до 1,6 трлн руб. Показатель EBITDA составил 146,5 млрд руб. Консенсус-прогноз не исключает, что компания получила убыток в 1 квартале. Однако, негатив, во многом, отыгран. Котировки вернулись на уровень октября прошлого года. Во 2 квартале на бизнес действовали разнонаправленные факторы. Это обвальное падение цены на нефть (стоимость российского сорта Urals опускалась ниже $20 за барель на короткое время), укрепление рубля, сокращение добычи, а кроме того, снижение продаж на внешнем и внутреннем рынках в пределах 15%. Лукойл устойчив к шокам, поскольку затраты на добычу долгое время находятся вблизи 200 руб. за баррель. Мы полагаем, что краткосрочные драйверы роста исчерпаны, но в долгосрочном плане акции одни из самых надежных. Цель – 6330 руб.

Торговая идея: Аэрофлот (+3,08%), «спек. покупка», цель – 100 руб. В долгосрочном плане компания устойчива. Национальный перевозчик может рассчитывать на необходимую поддержку государства. В краткосрочном плане отыгрываются спекулятивные ожидания восстановления объема перевозок.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,50 в паре USD/RUB, 2700-2750 по

индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.