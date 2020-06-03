ПСБ: Рубль попытается продолжить рост

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, вновь станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает волну восстановления и сегодня предпринимает попытки закрепления выше 40 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. Также в первой половине торгов поддержку ему могут оказать предстоящие аукционы по размещению ОФЗ, что поспособствует спросу на рублевую ликвидность. На таком фоне в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 68,5 рубля. При этом, в случае закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 40-42 доллара за баррель, рубль может развить успех, в результате чего американская валюта сделает еще один шаг к цели снижения, расположенной на уровне 67,5 рубя. Отметим, что негативным фактором для национальной валюты в ходе сегодняшней сессии может стать снижение аппетита к рисковым активам. Плюс к этому, сегодня Минфин объявит объемы продажи валюты в рамках бюджетного правила на июнь что, в случае их резкого падения относительно майских, может спровоцировать волну фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в рубле. Напомним, что во вторник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,6%, отступив в район 68,7 рубля, евро снизился на 0,3%, закончив торги на отметке 76,7 рубля.