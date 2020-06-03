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ИАЦ «Альпари»: Рубль почти полностью отыграл потери

3 июня 2020

Во вторник, 2 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,56%, 68,73 руб., евро/рубль – на 0,32%, до 76,70 руб., фунт/рубль – на 0,18%, до 86,26 руб. Российская валюта почти полностью отыграла потери, которые она начала нести с 5 марта. Укреплению рубля способствовали рост индекса RGBI (+0,06%, 157,21), рост нефтяных котировок и фондовых индексов, а также общее ослабление доллара США.

Индекс доллара (DXY) снизился до 97,43. Спрос на рисковые активы вырос, потому что трейдеры сосредоточились на перспективах восстановления активности бизнеса после коронавирусной пандемии, несмотря на продолжающиеся массовые беспорядки в США. Нефтяные фьючерсы выросли до максимального уровня за 1,5 месяца на сообщениях, что крупнейшие поставщики склоняются к продлению сокращения добычи нефти.

В среду, 3 июня, на торгах в Азии нефть подорожала на 1%, до $40 за баррель. Для покупателей ближайшее сопротивление находится на уровне $41. На валютном рынке за один доллар дают 68,48 руб. Продавцы «американца» закрыли ценовой разрыв, который образовался 10 марта. Теперь им открылась зона до 66,00-66,50 руб. От неё уже можно начинать рассматривать продажи рубля.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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