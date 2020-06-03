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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 3 июня в коридоре 1265-1290 пунктов

3 июня 2020

Надежды на восстановление экономики и денежные вливания властей продолжают править глобальными рынками. Большинство западных фондовых площадок во вторник закрылось ростом. На таком благоприятном фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,68%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,42%. Среди лидеров роста – привилегированные акции «Сбербанка» (+4,62%) и TCS (+4,55%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,05%.

Утром среды рынки стран АТР дружно росли на 0,4-1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3092 п., на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков вместе с ростом нефтяных цен до трехмесячных максимумов задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся с подъема котировок. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2770-2825 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Сегодня «Лукойл» опубликует финансовую отчетность за первый квартал.

Вслед за акциями и нефтью накануне подрос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 68,7300 руб. (-39 коп.). Европейская валюта снизилась до 76,7025 руб. (-24,75 коп.). Обе валюты снизились до уровней начала марта. Утром среды нефть марки Brent пробила сопротивление на отметке $40 за баррель, обновив трехмесячные максимумы. Это подготовило почву для продолжения укрепления рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 68,0-69,4 руб., для европейской валюты — 75,9-77,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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