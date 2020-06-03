ИАЦ «Альпари»: Выше $40 за баррель, что ждёт в июне нефть и рубль?

С начала июня цены на нефть уверенно идут вверх, продолжая майское ралли. Так, с начала месяца цена сорта Brent выросла уже на 4,6% и сегодня на утренних торгах поднялась выше $40 за баррель — психологически значимого уровня для рынка и, в том числе, для российского федерального бюджета.

Теперь главный вопрос для нефтяного рынка — продолжится ли рост и, самое главное, насколько он обоснован макроэкономическими причинами? Мы полагаем, что рост вполне обоснован, так как пандемия коронавируса Covid-19 во многих странах постепенно отступает, ограничения для экономики снимаются. Это позволяет, с одной стороны, восстановить спрос на нефть, а с другой – предложение нефти в ряде стран сокращается по естественным причинам, и прежде всего в США, где международные эксперты к концу текущего года ожидают снижения добычи на 3, а то и на 4 млн баррелей в сутки.

В апреле и мае многие производители сланцевой нефти в США подали заявления о банкротстве, а количество активных буровых установок в Соединённых Штатах к концу мая, по данным Baker Hughes, упало до 222 штук, хотя ещё в конце прошлого года составляло почти 800 единиц. У цены нефти есть потенциал роста: по нашему мнению, если Brent сможет удержаться выше $40 в ближайшие дни, у неё появится потенциал роста до $44 за баррель.

Безусловно, в нефтяном ралли начала июня значительную роль играют ожидания итогов встреч ОПЕК и ОПЕК++, ранее запланированных на 9 и 10 июня. Западные СМИ сообщали, что на встрече ОПЕК++ может быть принято решение о продлении текущей квоты на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки как минимум до августа, а, возможно, и до сентября текущего года. Если такое решение будет принято, оно может стать дополнительным драйвером роста нефтяных цен. Однако не исключены и риски, такие как вновь возникшие разногласия между странами-участницами ОПЕК++, о которых сообщали некоторые американские деловые издания, или новый виток обострения отношений между США и Китаем.

Рост цен на нефть вселяет оптимизм и в российский рубль: с начала июня российская национальная валюта укрепилась к доллару на 1,4%, а к евро – на 0,7%, причём доллар в первые дни июня опустился уже ниже 69 руб., а евро – ниже 77 руб. Появляется надежда и на повышение цен на нефть к концу года до $50 за баррель и даже выше, что смягчит негативные последствия влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику. До конца июня мы прогнозируем коридор значений доллара к рублю в 68-73 руб., курса евро к рублю – в коридоре 76-80 руб.

Для российского бюджета критической отметкой является цена нефти в $40 за баррель, однако, по недавним оценкам Минфина РФ, бюджет может быть сбалансирован даже при ценовом коридоре в $35-40 за баррель. Напомним, что средняя цена нефти Brent с начала года пока составляет $53 за баррель, то есть для России было опасно не само по себе падение цены до $30 за баррель и ниже, а если цена останется на этих уровнях в течение многих месяцев. Если цена вернётся на $50 к концу года, то пессимистичные прогнозы о дефиците бюджета в 5,6 трлн руб. в 2020 году могут и не сбыться, дефицит может оказаться меньше, около 4-5 трлн руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»