«Открытие»: Российские индексы начнут день в плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 2 июня индекс МосБиржи вырос на 1,68% до 2796,51 п., а РТС на 2,42% до 1277,85 п. Доллар слабел по индексу доллара, а иена слабела к доллару. Традиционно эти две валюты указывают на восприятие риска на глобальном рынке. Соответственно, их ослабление относительно конкурента и друг друга заложило сценарий бурного оптимизма прошедшего дня. Кроме того, к вечеру Brent уже торговалась около $39,5 за баррель на ожиданиях более длительного срока жёстких ограничений добычи в рамках соглашения OPEC+. Все эти обстоятельства привели к существенному повышению отечественных индексов. В лидерах дня оказались бумаги «М.Видео» (+12,25%), Сбербанк (+4,62%), привилегированные Сбербанк (+4,09%), X5 Retail (+3,64%), привилегированные «Транснефть» (+3,33%) и «Татнефть» (+3,24%). Впрочем, нефтяные бумаги хоть и не показали результата достойного десятки лидеров, но всё же положительно отреагировали на динамику нефтяных котировок. Слабее всех оказались «Полюс» (-2,26%), «САФМАР» (-1,49%), «Акрон» (-1,43%), «Россети» (-1,09%), «АЛРОСА» (-1,09%) и «Детский Мир» (-0,99%). «Аэрофлот» (+3,08%) сообщил об увеличении убытка в I квартале на 42,8% при снижении выручки на 10,2%, но рынку вполне очевидно, что лидер отрасли авиаперевозок неизбежно восстановит свои позиции после отмены карантинных мер. Также подорожали акции «ВТБ» (+1,46%). Группа сократила прибыль по РСБУ за январь-апрель на 19,2% до 40,7 млрд рублей. Рост наблюдался почти во всех сегментах, но на прибыль повлияли отчисления в резервы. Активность выросла по сравнению с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 94,796 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции против доллара, но движение против евро было не столь выраженным. Как мы уже отмечали, слабость самого доллара на глобальном рынке и повышение котировок нефти внесли основной вклад в динамику рубля. В среду 3 июня Минфин предложит на аукционах три выпуска ОФЗ: ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Все размещения будут проводиться в объёме остатков, доступных к размещению. Соответственно, ведомство протестирует рынок по всей длине кривой доходности. В условиях повышенного аппетита к риску можно ожидать рекордно низких доходностей на аукционе, хотя спрос может быть не столь высоким, так как многие ещё не готовы к таким условиям. К вечеру вторника доллар слабел на 0,56% до 68,73, а евро на 0,32% до 76,70.

Торги в США завершились ростом. Президент Д. Трамп в очередной раз пригрозил использовать вооружённые силы для подавления беспорядков. В крупнейших городах объявлен комендантский час, но далеко не везде он соблюдается протестующими. Меж тем, рынок игнорирует уличные протесты и остаётся сосредоточенным на прогрессе рестарта экономики. Многим покажется сумасшествием то, где находится фондовый рынок США, но нужно не забывать о постоянном потоке ликвидности от ФРС и около нулевой ставке. Доходность казначейских обязательств с учётом инфляции является негативной, поэтому деньги идут в те активы, где есть потенциал более высокой прибыли. Из корпоративных событий стоит отметить планы Warner Music Group вновь стать публичной компанией после девяти лет в частных руках. Pfizer Inc. (+1,97%) планирует потратить до $500 млн на покупку биотехнологических компаний, чтобы обеспечить сектор поддержкой. Zoom Video Communications Inc. (+1,92%) отчиталась уже после закрытия торгов, но отчёт был достоин главной новости дня. Прибыль выросла до $27 млн в I квартале по сравнению с 0,2 млн год назад. С учётом разовых статей прибыль выросла до $0,20 на акцию с $0,03, а выручка увеличилась на 169% до $328,2 млн. Однако надежды уже давно заложены в бумаги компании с многократным преувеличениям. Ещё перед отчётом они поднялись до рекордных $208,08 за штуку. И, наконец, беспорядки на улицах привлекли внимание к акциям производителей огнестрельного оружия и боеприпасов. К примеру, акции Smith & Wesson Brands Inc. поднялись на 10,14%. По итогам дня DJIA вырос на 1,05% до 25742,65 п., а S&P 500 на 0,82% до 3080,82 п.

Азиатские рынки демонстрировали внушительный рост. Поводом для этого стали данные из Китая, где альтернативный PMI в сфере услуг от Caixin поднялся в мае до 55,0 п. с апрельских 44,4 п. В Ю. Корее индекс KOSPI повышался почти на 3%. Власти страны объявили параметры дополнительных бюджетных расходов на 35,3 трлн вон, или около $29 млрд, что предполагает увеличение общей суммы стимулов до 270 трлн вон. Японскому рынку также помогла иена, которая накануне активно слабела, а в рамках азиатских торгов смогла незначительно укрепиться до 108,5 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22565,71 п. (+1,08%), Hang Seng - 24289,13 п. (+1,22%), Shanghai Composite - 2933,86 п. (+0,43%).

Отметка в $40 за баррель Brent взята. Поводом для оптимизма продолжают служить надежды на восстановление глобальной экономики, но также помогает и статистика из США. Накануне API сообщил о том, что на неделе до 29 мая коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,48 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,7 млн бар., а дистиллятов на 5,9 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге упали за неделю на 2,2 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут повышения запасов нефти на 3,5 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,3 млн бар. и рост по дистиллятам на 2,8 млн бар. Также остаётся поддержка со стороны новостей о том, что онлайн встреча OPEC+ состоится уже в четверг, а стороны почти согласились с необходимостью продлить наиболее жёсткие ограничения ещё на июль и август. И вновь о золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1128,40 тонн до 1129,28 тонн. К 9:00 мск Brent - $40,45 (+2,22%), WTI - $38,09 (+3,48%), Золото - $1728,2 (-0,33%), Медь - $5467,48 (-0,44%), Никель - $12780 (-0,57%).

Индекс доллара снижался на 0,25% до 97,42 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,70% по сравнению с 0,68% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,12 (+0,33%), GBP-USD - $1,258 (+0,3%), USD-JPY – 108,59 (-0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

в 10:55 мск безработица в Германии (ожидается рост до 6,2% с 5,8%);

в 11:00 мск индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор;

в 11:30 мск индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор Великобритании;

в 12:00 мск валютные интервенции Минфина РФ;

в 12:00 мск цены производителей еврозоны (ожидается годовое снижение на 4,0%);

в 12:00 мск безработица в еврозоне (ожидается рост до 8,2% в апреле);

в 15:15 мск данные ADP Services по занятости в частном секторе американской экономике (ожидается потеря 9 млн рабочих мест за май);

в 16:45 мск индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit и сводный индикатор;

в 17:00 мск индекс ISM США в непроизводственной сфере;

в 17:00 мск уточнение производственных заказов в США за апрель;

в 17:00 мск решение Банка Канады по ключевой ставке;

в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.