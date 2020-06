«Открытие»: Российские индексы начнут день в плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Торги в США завершились ростом. Президент Д. Трамп в очередной раз пригрозил использовать вооружённые силы для подавления беспорядков. В крупнейших городах объявлен комендантский час, но далеко не везде он соблюдается протестующими. Меж тем, рынок игнорирует уличные протесты и остаётся сосредоточенным на прогрессе рестарта экономики. Многим покажется сумасшествием то, где находится фондовый рынок США, но нужно не забывать о постоянном потоке ликвидности от ФРС и около нулевой ставке. Доходность казначейских обязательств с учётом инфляции является негативной, поэтому деньги идут в те активы, где есть потенциал более высокой прибыли. Из корпоративных событий стоит отметить планы Warner Music Group вновь стать публичной компанией после девяти лет в частных руках. Pfizer Inc. (+1,97%) планирует потратить до $500 млн на покупку биотехнологических компаний, чтобы обеспечить сектор поддержкой. Zoom Video Communications Inc. (+1,92%) отчиталась уже после закрытия торгов, но отчёт был достоин главной новости дня. Прибыль выросла до $27 млн в I квартале по сравнению с 0,2 млн год назад. С учётом разовых статей прибыль выросла до $0,20 на акцию с $0,03, а выручка увеличилась на 169% до $328,2 млн. Однако надежды уже давно заложены в бумаги компании с многократным преувеличениям. Ещё перед отчётом они поднялись до рекордных $208,08 за штуку. И, наконец, беспорядки на улицах привлекли внимание к акциям производителей огнестрельного оружия и боеприпасов. К примеру, акции Smith & Wesson Brands Inc. поднялись на 10,14%. По итогам дня DJIA вырос на 1,05% до 25742,65 п., а S&P 500 на 0,82% до 3080,82 п.