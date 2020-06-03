Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 3 859,6201 руб/1 г золота и 40,5200/1 г серебра
3 июня 2020
ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 859,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 40,5200 руб.
- 1 грамм платины - 1 876,3101 руб.
- 1 грамм палладия - 4 333,6899 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,5399 р. (0,73%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,44%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,6100 р. (0,14%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,1699 р. (0,07%).
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