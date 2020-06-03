Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 3 859,6201 руб/1 г золота и 40,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 859,6201 руб.

1 грамм серебра - 40,5200 руб.

1 грамм платины - 1 876,3101 руб.

1 грамм палладия - 4 333,6899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,5399 р. (0,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6100 р. (0,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1699 р. (0,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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