«Фридом Финанс»: Российский рынок готов протестировать новые пики

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Мировые фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вверх их подталкивают свежие данные по деловой активности. Китайский PMI в секторе услуг в мае поднялся до 55 пунктов, это явный сигнал восстановившегося спроса. В Японии тот же показатель – 26,5. В экономике пока еще наблюдается спад, но PMI более чем на 1 пункт выше ожиданий. Статистика из Европы тоже обнадеживающая. В итоге мы видим, что азиатские индексы закрылись в плюсе более чем на 1%, в Британии и еврозоне они растут в пределах 2%. Фьючерсы на индексы США тоже на подъеме, несмотря на уличные протесты.



Спрос на рискованные активы со стороны глобальных инвесторов полной мере отразился на котировках нефти. Brent сегодня подскочил выше $40 впервые с начала текущего кризиса. Вверх его толкают ожидания новой сделки ОПЕК+, данные API по падению недельных запасов (-0,5 млн баррелей), а также наступление сезона ураганов в Мексиканском заливе. Нефтяники уже готовятся в первому удару стихии, сокращая персонал на вышках. Ураган Кристобаль может стать триггером для резкого взлета нефти к $45 за баррель.



Российский рынок подпитывается всеми этими факторами. РТС и индекс Мосбиржи обновили локальные максимумы, поднявшись до 1300 и 2817 пунктов соответственно. Восходящая динамика может быть прервана коррекцией в нефти в любой момент. Но перед этим рынок может успеть протестировать новые пики. Для РТС ближайшая цель – 1320 пунктов, для индекса Мосбиржи – 2860.



Среди растущих бумаг сегодня выделяются расписки Ленты (+4,7%). Компания в плюсе после новости о том, что в торговой сети тестируют сервис заказа продуктов. Опция пока работает в режиме самовывоза и только в двух городах: Выборге и Пскове. Если испытания пройдут успешно, мы ожиданием появление у Ленты собственной полноценной доставки, что усилит ее позиции в сегменте розничных продаж. Потенциал роста на ближайшие две недели составляет до 7%.



Среди аутсайдеров сегодня самую быструю динамику вновь показывают акции Полюса (-6,8%) и Полиметалла (-4,5%). Инвесторы негативно реагируют на публикацию отчетности Полюса за первый квартал, которая оказалась на уровне прогнозов: убыток в $390 млн и выручка $872 млн – что по большей части связано с валютной переоценкой. Игроков рынка могло смутить то, что компания заложила в операционные расходы меры по борьбе с COVID-19 на $70 млн. Это может в перспективе сказаться на размере дивиденда. Схожая логика присутствует и при оценке Полиметалла. На наш взгляд, обе компании локально перепроданы. До конца недели ожидаем отскока вверх.



Рубль наращивает позиции на валютном рынке. Доллар сегодня преодолел очередную целевую планку – 68,6 - и сумел подойти вплотную к 68,2. Данное положение выглядит неустойчиво, и мы ожидаем два равновероятных сценария: либо усиление падения доллара ниже 68, либо откат вверх в диапазон 68,5-69 рублей. Евро торгуется около 76,6. Сегодня европейская валюта обновила свой локальный минимум, успешно протестировав 76,5. Наиболее вероятным видится разворот в паре с рублем. Евро сегодня может подняться до 77 рублей за единицу.