Комментарии

ПСБ: Снижение ставок по депозитам продолжает способствовать росту интереса физлиц к фондовому рынку

3 июня 2020

Медианная ставка по депозитам ФЛ ТОП-9 банков (1 год) по итогам мая снизилась на 45 б.п. – до 4,95%, обновив предыдущий минимум февраля 2020 г. (5,0%). Отметим, что основное снижение ставок прошло в последнюю неделю мая – хотя и с задержкой, банки начали закладывать ожидания по снижению ключевой ставки до 4,5% на ближайших заседаниях.  

На фоне стабилизации фондового и валютного рынков ожидаем, что банки достаточно быстро (в течение нескольких месяцев) переоценят стоимость депозитов относительно КС ЦБ 4,5% - ждем снижения медианной ставки по годовым депозитам до 4,4%.

На фоне рекордно низких ставок по банковским депозитам сохраняется устойчивый тренд по росту интереса физлиц к фондовому рынку – по итогам мая число уникальных брокерских счетов выросло до 5,1 млн.

Месячный прирост счетов в мае несколько замедлился – до 4,6% после рекордного роста в марте – апреле на фоне падения рынков (7,5% и 7,0% соответственно). Годовые темпы роста при этом остались вблизи максимумов – 107,5% г/г. 

До конца года ждем сохранения месячных темпов роста на уровне 4%-5%; годовые темпы на фоне действия высокой базы начнут замедляться. В целом, по итогам года число уникальных брокерских счетов может превысить 7 млн. 

Отметим, что отток средств клиентов с депозитов на биржу будет частично сдерживать депозитные ставки – не ждем их снижения существенно ниже ключевой ставки ЦБ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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