«Фридом Финанс»: Ралли продолжается

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 2 июня закрылись в плюсе, благодаря оптимистичным ожиданиям, связанным с ослаблением карантинных мер, несмотря на массовые беспорядки, охватившие страну. По итогам дня S&P500 поднялся на 0,82%, достигнув 3081 пункта. Все 11 секторов завершили день на положительной территории. Ралли возглавили циклические сектора энергетики, сырья и промышленности.

Мировые фондовые площадки сегодня продолжают расти в ожидании быстрого восстановления экономики после пандемии. Протестную активность, для сдерживания которой силы нацгвардии задействованы в 28 штатах, инвестсообщество по-прежнему игнорирует. При этом сохраняются риски новой волны эпидемии и дополнительных убытков для бизнеса в результате волнений.

Тем не менее инвесторы на первое место ставят новые меры поддержки и перспективы возобновления экономической активности. В Белом доме на следующей неделе будут обсуждать дополнительный пакет стимулов объемом в $1 трлн. ЕЦБ может расширить программу монетарной помощи.

Азиатcкие фондовые индексы в основном движутся вверх. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют более 1%, а шанхайский CSI300 торгуется в нуле. Народный банк Китая усиливает монетарные стимулы для бизнеса на фоне повышения сервисного PMI от Caixin до 55 в мае. Фондовые площадки Европы растут больше чем на 1% благодаря признакам прогресса в принятии пакета экономических стимулов и улучшению показателей PMI в секторе услуг.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,7%. Июльский фьючерс на Brent поднялся выше $40 впервые с марта в ожидании соглашения ОПЕК+. Золото опускается ниже $1720 за унцию. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует подняться к 3090 пунктам.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут майские данные по индексу деловой активности в секторе услуг PMI от ISM. Консенсус предполагает рост показателя, что может подтвердить быстрое восстановление экономической активности по мере снятия ограничительных мер.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком и пока не показывает признаки перекупленности, что способствует продолжению ралли.