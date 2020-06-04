ИАЦ «Альпари»: Биржи продолжают «зеленеть»

Биржевой подъем в России продолжился и в среду, но чем выше рыночные индикаторы, тем больше вопросов к покупателям. Индекс МосБиржи пробил-таки 2800 пунктов и торгуется заметно выше, около 2827 пунктов. Это значит, что никого из покупателей высота не пугает — как-никак, полноценный трехмесячный максимум, и новой целью роста может стать область 2840 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1300 пунктов — спасибо курсовым разницам.

Нефть к вечеру перестала корректироваться, когда вышли данные Минэнерго по запасам. За неделю запасы черного золота в Штатах снизились на 2,077 млн баррелей при прогнозе сокращения на 3,038 млн баррелей. По всей видимости, это следствие снижающегося количества добычи сланцевой нефти и контроля над суточной выкачкой в целом. Теперь рынок может сосредоточиться на перенесенном заседании ОПЕК+. Баррель Brent восстановился выше $39,60, может повторно протестировать $40, но с траекторией движения будет понятнее после того, как соберутся нефтяные политики.

Акции «Сбербанка» остаются среди лидеров спроса. Бумаги обновили максимумы с 6 марта в области 220,54 руб., и теперь могут двигаться к 230 руб. В то же время, стоит держать в поле зрения высокую степень перекупленности бумаг, поэтому новая волна роста может сформироваться после технической коррекции.

Под давлением торгуются бумаги «Полиметалла» и «Полюс Золота» на фоне падения стоимости золота под $1700 за тройскую унцию. Драгметалл в моменте мало кому интересен как инструмент хеджирования рисков, потому что основная доля участников торгов ждет не дождется снятия карантина. Риски оцениваются спокойно, все хотят покупать, и никто не думает о безопасности. Потому золото сейчас под давлением и тянет за собой вниз котировки бумаг золотопромышленников.

Доллар к вечеру снова сполз в минус и торгуется по 68,42 руб. Да, стоит признать, что и на мировой арене «гринбек» выглядит так себе, потому что рынки гонятся за риском. Но в паре с рублем его слабость, пожалуй, все же чрезмерна. Мы уже видели единичные покупки от области 68,50-68,60 руб., если сейчас «американец» отойдет к 68,30 руб., покупатели могут оживиться. Евро стоит 76,86 руб., краткосрочно способен закрепиться в пределах 76,60-78,00 руб., но здесь слишком многое зависит от самоуверенности «россиянина».

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»