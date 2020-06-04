ПСБ: Рынок продолжил рост

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский рынок продолжил восходящее движение, несмотря на противоречивый внешний фон. Поводом к покупкам в наших акциях выступила динамика западных фондовых площадок, показавших уверенный рост на фоне публикации данных по индексам деловой активности в сфере услуг, оказавшимся лучше ожиданий. Так, в Европе к вечеру основные биржевые индексы прибавляли до 4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,5% и 1,2% соответственно. Негативным же фактором для наших бумаг выступил откат на рынке энергоносителей, прошедший на фоне трений в рамках ОПЕК+ и возможности переноса саммита, на котором должно обсуждаться продление действия текущих квот по сокращению добычи на более продолжительное время. Это оказало давление на нефтяные котировки и способствовало отступлению ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в район 39,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи прибавил 1,1%, поднявшись в район 2826 пункта. Лидерами торгов выступили акции Ленты и ЛСР, рост которых превысил 5,5%. Из высоколиквидных бумаг выдели подъем Сбербанка и Газпрома на 4% и 3%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Полюс, упавшие на 7,9% и 6,6% соответственно. Отметим, что индекс МосБиржи продолжает движение в рамках волны восстановления, целью которой может выступить диапазон 2850-2900 пунктов. Однако, отсутствие согласия в рамках ОПЕК+ и низкие уровни выполнения заключенного соглашения, могут поставить под вопрос более существенный рост рынка, приведя к коррекции в ценах на нефть, что окажет давление на наши акции. Однако пока продажи на нашем рынке сдерживает позитивная статистика, способствующая росту спроса на рисковые активы. В рамках второй половины недели внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике по рынку труда США – в четверг выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, а в пятницу уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые могут оказать существенное влияние на настроения игроков.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, отступив в район 68,3 рубля, евро, напротив, прибавил 0,3%, вплотную подойдя к 77 рублям. Отметим, что утром российская валюта попыталась продолжить восходящую, в результате чего пара доллар/рубль в моменте отступала в район 68,2 рубля. Однако отступление рынка энергоносителей от локальных максимумов и отсутствие единой динамики в валютах EM привели к коррекционному росту доллара и компенсации части утренних потерь. При этом пока можно говорить о сохранении позитивной технической картины для рубля. Так, американская валюта продолжает нисходящее движение с целью в районе ближайшей поддержки, расположенной на уровне 67,5 рублей, от которой долларовые «быки» могут попытаться начать волну восстановления.