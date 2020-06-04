«Фридом Финанс»: В ожидании саммита ОПЕК+

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Драйверами роста оставались цены на нефть и движения на внешних площадках. Лидерами роста стали акции САФМАР (+9,81%). Аутсайдерами оказались бумаги Полиметалла (-6,34%) и Полюса (-5,16%). Пара USD/RUB ушла ниже отметки 69 и закрыла мартовский гэп.

ЛУКОЙЛ (+2,77 %) за первый квартал по МСФО зафиксировал меньшее, чем ожидал рынок, снижение выручки. С учетом сделки ОПЕК и прогноза цен на нефть выручка компании на уровне 1,67 трлн руб. соответствует нашим ожиданиям по итогам года, предполагающим показатель 6,1 трлн. Чистый убыток 46 млрд руб. обусловлен разовыми факторами. Программа выкупа активов объемом 195 млрд руб. (при курсе 65 руб. за доллар) будет профинансирована за счет займов, как и планируемое увеличение CAPEX на 100 млрд руб.

Русгидро (+0,52 %) отчитается по МСФО за первый квартал. Чистая прибыль, по среднерыночным ожиданиям, должна составить 22,3 млрд руб., что выше нашего прогноза, учитывающего тренд и сезонность, примерно на 15%. Если ЧП будет на уровне 19 млрд руб., то даже с учетом ожидаемого спада в средине года, по его итогам способна составить 52 млрд руб. Цель по обыкновенной акции — 0,8 до конца 2020-го.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 67,50-69,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2775-2850 пунктов. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.



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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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