Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Позиции рубля к доллару США остаются сильными

4 июня 2020

В среду, 3 июня, торги по рублю закрылись смешанно. Он незначительно подорожал против доллара США, подешевел против евро и британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 68,66 руб. Курс евро вырос на 0,60%, до 77,16 руб., фунт – на 0,145, до 86,39 руб.

В среду доллар подешевел на рынке ко всем основным валютам. Он выступал защитным активом во время пандемии и роста напряжённости в отношениях между США и Китаем. Трейдеры сфокусировались на признаках восстановления мировой экономики, поэтому продавали его.

Давление на доллар оказал отчет ADP. В мае число рабочих мест в частном секторе экономики США сократилось меньше, чем ожидали экономисты. Инвесторы считают, что экономический спад, вызванный распространением коронавируса, закончился.

В четверг, 4 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цены на нефть немного снизились, поскольку возникли сомнения относительно сокращения добычи нефти и сроков продления соглашения. ОПЕК+.

На рынке за один доллар дают 68,47 руб. Основные валюты торгуются в минусе, что негативно может сказаться на рубле после открытия Мосбиржи. Рубль имеет сильные позиции против доллара США и готов двигаться ниже до 67,80 руб. Если на нефтяном рынке начнется нисходящая коррекция, то продавцам придётся отступить к 69,30, чтобы перегруппироваться и набраться сил для нового наступления.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области
Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги