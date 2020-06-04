«Альпари Евразия»: Рынок пока еще полон оптимизма

В среду заметный рост большинства западных фондовых индексов продолжился. На этом фоне вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,24%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,88%. Среди лидеров роста – ЛСР (+6,37%) и «Сбербанк» (+4,48%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 2,05%. Однако уже в четверг утром оптимизма на азиатских площадках поубавилось. Если Австралия и Япония продолжали расти, то Шанхай и Гонконг умеренно снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3113 п., на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, после того как вчера обновил максимумы с самого начала марта. Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2805-2860 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов. Сегодня «Русгидро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал.

Основные иностранные валюты изменились вчера к рублю разнонаправлено. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 68,6650 руб. (-6,5 коп.). Европейская валюта выросла до 77,1600 руб. (+45,75 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EURUSD с 1,1170 до 1,1230. Утром четверга нефть торговалась с умеренным понижением к уровням закрытия вчерашнего дня. Это окажет некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 68,0-69,4 руб., для европейской валюты — 76,4-77,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»