Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 3 773,9500 руб/1 г золота и 39,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 773,9500 руб.

1 грамм серебра - 39,2400 руб.

1 грамм платины - 1 819,3000 руб.

1 грамм палладия - 4 288,9800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 85,6701 р. (2,22%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2800 р. (3,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,0101 р. (3,04%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7099 р. (1,03%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



