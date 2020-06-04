Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 3 773,9500 руб/1 г золота и 39,2400/1 г серебра
4 июня 2020
ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 773,9500 руб.
- 1 грамм серебра - 39,2400 руб.
- 1 грамм платины - 1 819,3000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 288,9800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
85,6701 р. (2,22%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,2800 р. (3,16%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
57,0101 р. (3,04%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,7099 р. (1,03%).
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