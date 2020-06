«Фридом Финанс»: «Быки» берут тайм-аут

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 3 июня закрылись в плюсе. Nasdaq Composite приблизился к рекордному максимуму. S&P500 вырос на 1,36%, до 3123 пунктов. Оптимизм в отношении перспектив восстановления экономики поддерживался более сильными, чем ожидалось, экономическими данными. Число рабочих мест в частном секторе, рассчитываемое ADP, в мае сократилось на 2,76 млн при прогнозе падения на 7,4 млн. Индекс экономических условий ISM в секторе услуг за прошлый месяц вырос до 45,4 против консенсуса 44,7 пункта.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно после нескольких дней интенсивного роста. Позитив по-прежнему связан с надеждами на восстановление экономики и появления вакцины от коронавируса. В то же время число новых случаев заражения COVID-19 в мире установило новый антирекорд. Более того, массовые протесты в США повышают вероятность всплеска заболеваемости. Протесты продолжаются, что усиливает политическую напряженность.

В фокусе внимания инвесторов остаются американо-китайские отношения. Минтранс США сообщил о том, что с 16 июня китайским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять пассажирские рейсы в Штаты, пока КНР не даст разрешение на перевозки американским авиакомпаниям. Таким образом, шансы на разрядку напряженности сохраняются. В то же время США планируют усилить регулирование китайских медиа, а Пекин отменяет заказы на американскую сельхозпродукцию. Ухудшение отношений крупнейших экономик мира добавляет нервозности на рынок.

Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei и прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%, а шанхайский CSI300 торгуется в нуле. Фондовые площадки Европы снижаются в ожидании решения ЕЦБ. Есть предположение, что регулятор увеличит размер программы количественного смягчения с 750 млрд евро на дополнительные 500-750 млрд евро.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,75%. Июльский фьючерс на Brent опустился ниже $40. Саудовская Аравия и Россия достигли предварительных договоренностей о продлении ограничения добычи, но рынок ждет конкретных деталей, которые появятся не ранее 10 июня. Золото восстановилось до $1700 за унцию после падения накануне. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов скорректируется к 3100 пунктам.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение показателя до 1,8 млн, что может подтвердить плавное улучшение условий на рынке труда.

Сегодня выйдут квартальные отчеты Broadcom Inc и Slack Technologies Inc. Как ожидается, Broadcom Inc сообщит о росте выручки благодаря продажам программного обеспечения для облачной инфраструктуры, поскольку все больше компаний переходят на удаленную

работу в условиях панедмии. Slack Technologies Inc., согласно консенсусу, также отчитается о повышении выручки благодаря усилению спроса на приложения для обмена сообщениями на рабочем месте, что тоже связано с массовым переходом сотрудников в режим работы из дома.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 6 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его улучшение может говорить об оптимизме в отношении перспектив.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком и пока не показывает признаков перекупленности, хоть и приближается к этому, что способствует продолжению ралли.