Комментарии

ПСБ: Российские активы под давлением

5 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок оказался под давлением, как за счет внешних факторов, так и внутренних. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 39,5 доллара за баррель. Дополнительное давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,3% соответственно. Из внутренних факторов, способствовавших снижению нашего рынка, выделим падение акций Норильского никеля боле чем на 8% на корпоративных новостях. В результате к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 2,3%, отступив в район 2766 пункта. Кроме бумаг Норильского никеля, аутсайдерами торгов выступили акции Газпрома и Сбербанка, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались акции Мечела и Системы, рост которых превысил 5%. Отметим, что индексу МосБиржи не удалось удержать позиции выше 2800 пунктов. Однако в дальнейшем мы не исключаем продолжения восстановления нашего рынка, целью которого выступает диапазон 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 1%, поднявшись в район 69,4 рубля, евро вырос на 1,8%, торгуясь чуть ниже 78,5 рубля. Отметим, что кроме давления со стороны рынка энергоносителей, негативное влияние на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют снижение. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей. В случае сохранения негативных тенденций в ценах на нефть уже завтра долларовые «быки» могут протестировать его верхнюю границу, выступающую ближайшим сопротивлением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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