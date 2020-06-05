ИАЦ «Альпари»: Рынок пора охладить

Российский фондовый рынок в четверг сбрасывает перекупленность. То, что происходит сегодня, назревало несколько дней и вылилось пока что просто в фиксацию прибыли, но еще 2-3% снижения и можно будет говорить о нормальной коррекции после уверенного роста.

Индекс МосБиржи сегодня отступил к 2766 пунктам, ближайшая значимая поддержка располагается на 2750 пунктах, туда «медведи» сейчас и направляются. Индекс РТС торгуется по 1256 пунктов, сможет скорректироваться до 1250 пунктов и ниже, если курсы валют продолжат отступать.

В аутсайдерах дня бумаги «НорНикеля» из-за экологической драмы с утечкой дизтоплива. По краю объявлен режим ЧС, и компания попадает не только на большие финансовые вложения в ликвидацию последствий разлива и цену самого топлива, но и на репутационные издержки. Бумаги могут падать вплоть до 20000 руб., и если этот рубеж будет пробит, то новая цель на 19190 руб.

Под давлением оказались лидеры спроса предыдущих дней — акции «Сбербанка», где неплохо бы снизить градус оптимизма на ровном месте, и «Газпрома». Зато акции «Полюс Золота» восстанавливают позиции вслед за драгметаллом. Похоже, что инвесторы вспомнили о всеобщей неопределенности и снова учитывают ее в ценах.

Доллар, как и собирался, вернулся выше 69,00 руб. и к вечеру торгуется по 69,39 руб. Все закономерно, и предыдущее снижение участники торгов использовали ровно так, как требуется, то есть для новых покупок американской валюты. Краткосрочно доллар может торговаться в диапазоне 68,90-69,75 руб., евро — в диапазоне 78-79 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»