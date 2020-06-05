«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Система, Русгидро и Сафмар

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки растут на новости о том, что ЕЦБ расширил программу выкупа активов на 600 млрд евро и продлил ее действие на полгода. Этот фактор перебил негативное влияние данных по рынку труда в США, где за минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице превысило прогнозные 1,8 млн человек. В итоге мы видим, как американские площадки, которые проседали в первые минуты сессии, развернулись в зеленую зону. Индексы США растут в пределах 0,5%, Европа приостановила коррекцию и торгуется разнонаправленно, нефть теряет около 1%, зацепившись за уровень $39,4.

РТС на 3% ниже уровней среды, торгуясь преимущественно в диапазоне 1260-1270 пунктов. К концу дня провал может быть частично отыгран. В пятницу ожидаем повторного роста до 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи теряет порядка 2%, заняв коридор 2770-2780 пунктов. Минимум сегодняшнего дня был ниже 2760 пунктов. В пятницу мы закладываем ход основных торгов выше 2800 пунктов. На следующей неделе общий восходящий тренд может вывести рынок на уровни 2850-2900 пунктов.

Среди акций наибольшим спросом под конец сессии пользуются: Система (+6,3%), Русгидро (+2,2%), Сафмар (+1,6%). Позитивная динамика Русгидро связана с публикацией отчетности на первый квартал. Компания показала рост чистой прибыли на 22,4% до 23,4 млрд рублей, что превысило ожидания рынка. Выручка увеличилась на 7,5% до 117,7 млрд. Это дает повод ожидать, что еще до конца года акция Русгидро вырастет до 0,8 рублей за штуку, или на 10% к текущему уровню.

В аутсайдерах сегодня: Норникель (-8,2%), Русал (-4,2%), Лента (-3,8%), Россети (-3,4%), ИнтерРао (-2,9%), Мечел (-2,9%), Газпром (-2,9%). Бумаги дешевеют преимущественно за счет общего падения рынка. Исключение – Норникель, на который повлияла история с разливом топлива, и Русал, который является его крупнейшим акционером. Как и в случае с Норникелем, мы ожидаем восстановления котировок в течение следующей недели. От текущих уровней с учетом общего роста индексов бумаги Русала могут подняться до 31,5 рубля, или на 17%. В пользу этого будут также играть цены на алюминий, которые на этой неделе восстановились до уровней конца марта.

Рубль сегодня сдает позиции по отношению к доллару и особенно сильно к евро. Максимум по американской валюте в течение дня составил 69,5, по европейской – 78,5. Затем обе пары отступили немного ниже. Мы ожидаем разворота не раньше пятницы. Сегодня, скорее всего, валюты закрепятся на достигнутых уровнях. Дальнейший их рост маловероятен.