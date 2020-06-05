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ИАЦ «Альпари»: Рубль отступил на фоне событий в Норильске

5 июня 2020

В четверг, 4 июня, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,71%, до 69,15 руб., евро/рубль – на 1,58%, до 78,38 руб., фунт/рубль – на 1,08%, до 87,32 руб.

Наибольшие потери рубль понес против единой валюты. Евро существенно подорожал против доллара США и рубля после того, как Европейский центральный банк изменил размер стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

ЕЦБ увеличил объем своей программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро. Регулятор продлил срок действия программы как минимум до июня 2021 года, пообещав реинвестировать прибыль от облигаций по крайней мере до конца 2022 года.

Сильнее всего давление на рубль оказал российский фондовый рынок. Индекс РТС снизился на 3,42%, до 1257,31 пункта, индекс Мосбиржи – на 2,29%, до 2766,26 пункта. Это связано с падением цены на акции «Норникеля» на 8,36% из-за разлива и попадания в реки дизеля в Норильске. Президент Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Экологический ущерб от разлива топлива может составить более 6 млрд руб.

В пятницу, 5 июня, на торгах в Азии Brent подорожал на 0,46%, до $40,13 за баррель. Внешний фон для нефтяного рынка остается нейтральным, поэтому покупателям ничего не мешает продолжить рост до $41. На рынке курс доллара находится на уровне 69 руб. Общая картина остается на стороне рубля. При дальнейшем росте нефтяных котировок и фондовых индексов ожидается снижение пары доллар/рубль до 68 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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