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ПСБ: Ждем попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов

5 июня 2020
К концу недели мировые рынки подходят, сохраняя умеренно-позитивный настрой. Поддержку оказывают обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. Вчера главным результатом заседания ЕЦБ стало решение об увеличении экстренной программы выкупа активов на 600 млрд евро, что оказалось выше ожиданий. Геополитические риски пока отошли на второй план, но макроэкономическая статистика выходит слабой, не настолько плохой как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Производительность труда в США в первом квартале упала на 0,9% (ожидалось -2,5%), число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, несколько снизилось по итогам прошедшей недели, но остается выше 1,8 млн. Сегодня рыночный сантимент будут определять данные по рынку труда в США, что может сказаться на повышении волатильности во второй половине дня. По прогнозам число занятых в несельскохозяйственном секторе по итогам мая может снизиться на 7,5 млн., а уровень безработицы составит около 19%.
 
В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается благоприятной. Азиатские площадки преимущественно торгуются в зеленой зоне, как и фьючерсы на американские и европейские индексы. Нефть Brent вернулась в район 40 долл./барр.
 
Внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок сегодня позволят индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущего дня. Ждем попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов. 
 
Роман Антонов  
Главный аналитик  
Отдел экономического и отраслевого анализа  
Управление аналитики и стратегического маркетинга  
Дирекция стратегии и проектов развития  
ПАО Промсвязьбанк
 
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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