«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 5 июня в коридоре 1245-1270 пунктов

В четверг основные европейские фондовые рынки закрылись снижением, американским площадкам к концу торгов удалось выйти в небольшой плюс. На общем нервном фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 2,29%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 3,42%. Среди лидеров снижения – ГМК «Норникель», который на фоне аварии с разливом дизтоплива потерял 8,36% и «Русал» (-3,86%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на скромные 0,05%.

Утром пятницы большинство площадок стран АТР умеренно росло на 0,1-0,4%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3134 п., на 0,75% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив максимумы с конца февраля. Растущие азиатские рынки задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, вчерашнее падение может смениться восстановлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2740-2795 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 69,1525 руб. (+48,75 коп.). Европейская валюта выросла до 78,3825 руб. (+122,25 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом валютной пары EURUSD с 1,1230 до 1,1340, после решения ЕЦБ оставить ставки неизменными и расширения экстренной скупки активов на 600 млрд евро. Утром пятницы котировки нефти росли, вновь оказавшись выше $40 за баррель Brent. Это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 68,5-69,8 руб., для европейской валюты — 77,6-79,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»