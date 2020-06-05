Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 июня: 69,0151 руб/доллар США и 77,3245 руб/евро

5 июня 2020
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,0151 руб.
  • 1 евро - 77,3245 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,9068 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6738 р. (0,99%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7002 р. (0,91%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8030 р. (0,84%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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