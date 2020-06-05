«Фридом Финанс»: В центре внимания данные по занятости

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 4 июня закрылись в минусе ввиду фиксации прибыли, прервав четырехдневное ралли, поддержанное оптимистичными ожиданиями в отношении экономического роста. S&P500 опустился на 0,34%, до 3112 пунктов. Наибольшее снижение продемонстрировали сектора коммунальных услуг и недвижимости. В плюсе закрылись финансы, промышленность и сырье. Ралли наблюдалось в акциях авиаперевозчиков, после того как American Airlines об усилении спроса на перелеты внутри страны.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются на положительной территории. Позитив по-прежнему связан с надеждами на восстановление экономики благодаря фискальным и монетарным стимулам. После увеличения размера программы количественного смягчения от ЕЦБ с 750 млрд евро на дополнительные 600 млрд евро инвесторы надеются на новые меры поддержки и в США. По сообщению Bloomberg, Белый дом рассматривает вариант нового пакета фискальных стимулов объемом в $1 трлн.

Американо-китайские отношения остаются в фокусе внимания инвесторов, но не оказывают заметного влияния на динамику торгов. Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировые биржи усилить регулирование китайских эмитентов, указав на мошеннические бухгалтерские практики компаний. При этом торговый представитель США в Китае положительно оценил реализацию первой фазы торговой сделки, что уменьшает опасения инвесторов по поводу перспектив разрыва соглашения.

Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei и прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng — больше 1,6%, а шанхайский CSI300 — 0,5%. Фондовые площадки Европы растут на 2%. Вера инвесторов в восстановление экономики крепнет после расширения стимулирующей программы ЕЦБ.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис поднялась выше 0,80% впервые с марта. Июльский фьючерс на Brent поднимается выше $41 благодаря прогрессу переговоров о продлении ограничения добычи ОПЕК+. Золото колеблется вблизи $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует закрепиться выше 3100 пунктов.

Сегодня состоится главный макроэкономический релиз недели – будет опубликован отчет по рынку труда за май. После драматического сокращения числа новых рабочих мест в апреле на 20 млн инвесторы ждут улучшения картины в мае. Консенсус предполагает снижение non-farm payrolls на 8 млн. Уровень безработицы, как ожидается, может подняться до 20%. Ожидается, что майские показатели станут максимальными за текущий период спада, так как экономическая активность возобновляется, что дает надежду на снижение безработицы уже в июне.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 7 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его улучшение может говорить об оптимизме в отношении перспектив.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком и пока не показывает признаков перекупленности, хоть и приближается к этому, что способствует продолжению ралли. В то же время форма вчерашней «свечи» свидетельствует о расхождениях по поводу дальнейших перспектив рынка, поэтому паузу в ралли также нельзя исключать.