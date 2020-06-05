«Фридом Финанс»: В июне акции Аэрофлота могут вырасти до 100 рублей

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки вновь заряжены позитивом. Меры, объявленные ЕЦБ накануне, а также умеренные данные по безработице в США, вызвали приток капитала в акции по всему миру. Азиатские индексы сегодня закрылись крупнейшим недельным приростом с 2011 года, то есть за целых 9 лет. Площадки Европы после небольшой коррекции накануне вновь на подъеме, прибавляя свыше 2%. Фьючерсы на Америку в плюсе на 1%.

Эту картину органично дополняет очередной всплеск интереса к нефти. Баррель марки Brent взял новую локальную высоту – $41,1, и надо полагать, не в последний раз за день. Торги идут у самой верхней границы нового диапазона. Мы ожидаем, что нефть может по итогам пятницы протестировать $41,5. Основную динамику нефти придает новость о том, что ОПЕК+ договорилась обсудить новые снижения объемов добычи уже в субботу, что есть раньше очередного планового заседания.

РТС набирает в весе около 2%, снова преодолев планку 1280 пунктов. Рынок держится вблизи 3-месячных максимумов и близко к пикам первой июньской недели. Мы не исключаем, что будет предпринята очередная попытка протестировать отметку 1300. Однако неопределенность, вызванная грядущим заседанием ОПЕК+, может умерить аппетит инвесторов к риску, и к концу дня индекс может потерять порядка 20 пунктов.

Индекс Мосбиржи осторожно растет с пределах 1%. За день рынок поднялся с 2770 до 2790 пунктов. Выход из этого диапазона, вероятно, состоится ближе к вечеру. Мы закладываем короткий подъем к 2800 и последующий откат к 2780 пунктам. Если не будет фатальных сюрпризов со стороны ОПЕК+ на этих выходных, то следующую неделю мы ожидаем ростом внутри диапазона 2800-2900 пунктов.

Быстрее рынка сегодня растут бумаги: М.Видео (+3,7%), ЛСР (+2,3%), Россети (+2,1%), Русал (+2%), Аэрофлот (+1,8%), Новатэк (+1,8%). Рост котировок крупнейшей российской авиакомпании – это отголосок глобальной и очень бурной скупки авиационных активов. Накануне крупнейшие авиаперевозчики США подорожали на десятки процентов в связи с успешным перезапуском летнего сезона. Российские игроки экстраполируют эту ситуацию на Аэрофлот, понимая, что возврат пассажиропотока может оказаться более стремительным, чем ожидают сами перевозчики. Мы со свой стороны видим потенциал роста российской бумаги до 100 рублей уже в этом месяце. Это принесет инвесторам Аэрофлота порядка 14% сверх текущей цены.

Из падающих бумаг сегодня можно отметить: Мечел (-3,4%), Полиметалл (-3,3%), Полюс (-2,3%). Распродажа связана со слабой конъюнктурой на рынках металлов. В условиях тотального роста активов и ожидаемого восстановления всех сырьевых площадок мы предвидим прорыв Мечела выше 78 рублей за акцию уже в ближайшие пару недель. Это дает потенциал роста бумаги около 11%.

Рубль сегодня возобновил движение против доллара и евро. Обе ключевые валюты теряют порядка 0,5%. Доллар торгуется около отметки 68,8, евро вблизи 78. Не исключаем, что сегодня произойдет резкое снижение до 68 и 77 рублей соответственно, но под вечер среди инвесторов возобладают настроения в пользу валютных позиций. Доллар будет не ниже 68,5, евро не ниже 77,5.