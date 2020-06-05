ПСБ: Сбербанк - клиенты переключились на реструктуризации, просрочка пошла в рост

Юридические лица (рубли)

Клиенты перешли к реструктуризации, объем которой составил ~7% портфеля за месяц. После двух месяцев активного роста портфеля (на 1,1% и 2,4% м/м в марте и апреле соответственно) за май кредитный портфель практически не изменился (+0,1% м/м). При этом объем реструктуризации в мае резко вырос – если на конец апреля объем реструктуризаций с начала кризиса составлял всего 80 млрд. руб., то на конец мая - превысил 1 трлн. руб.

В ближайшие месяцы также не ждем активного роста портфеля на фоне смещения фокуса клиентов на реструктуризации и открытия долгового рынка для первоклассных заемщиков.

Рублевые средства ЮЛ выросли после апрельского провала благодаря повышения активности потребителей. При этом рост в мае был относительно скромным (+0,7% м/м) после провала в апреле на 6,1% м/м; основные поступления наблюдались на расчетные счета (+2,5%) при снижение объема депозитов (-3,6%). По мере дальнейшего снятия ограничительных мер в июне ждем дальнейшего умеренного прироста пассивов ЮЛ.

Физические лица (рубли)

Смягчение режима самоизоляции позволило удержать объем кредитов ФЛ (+0,3%) после снижения в апреле (-0,4%): основным фактором роста стало снижение ставок по ипотечным кредитам и отложенный спрос за период карантина. Вместе с тем, ожидаем сохранения слабой динамики кредитования ФЛ в ближайшее время - ужесточение требований к заемщикам и снижение потребительской уверенности будет сдерживать спрос на кредиты.

ФЛ в мае перешли к тратам – объем рублевых пассивов снизился на 1,2% м/м.Напомним, в апреле на фоне резкого сокращения потребления средства ФЛ показали рост на 3,1%. Вслед за снятием карантинных мер ждем возврата пассивов ФЛ к околонулевой динамике. Валютные средства ФЛ показали рост (+1,2% м/м) впервые с начала года.

Прибыль и рентабельность

Сбербанк в мае нарастил прибыль до 45,1 млрд. руб. vs 11,5 млрд. руб. в апреле; за 5 месяцев прибыль упала на 25% - до 275 млрд. руб. В мае Сбербанк создал резервов на 63 млрд. руб. (сопоставимо с апрелем). При этом, если ранее рост резервов носил предиктивный характер, то в мае стали появляться первые признаки ухудшения качества портфеля: объем просрочки ЮЛ за май вырос на 1,8%, ФЛ – на 5,1%, а отношение сформированных резервов к просроченной задолженности не изменилось (3,2х). При этом активизация реструктуризаций кредитов продолжает сдерживать просрочку.

NIM (к гросс активам) в мае резко вырос с 5,2% до 5,6% за счет АСВ: после решения Агентства об изменении ставки банк пересчитал начисленные взносы за первые 4 месяца и начислил взносы за май по новой сниженной ставке. Учитывая данный фактор ждем возврат уровня NIM к 5,2%-5,3%.

ЧКД в мае вырос на 7% относительно апреля; в годовом выражении падение несколько замедлилось: -13,3% vs -20,3% в апреле за счет некоторого восстановления экономической активности.