ABH Financial Limited закрыла книгу заявок на выпуск еврооблигаций на 350 млн евро с переподпиской

Холдинговая компания банковской группы «Альфа-Банк» ABH Financial Limited успешно закрыла книгу заявок на выпуск трехлетних еврооблигаций номинальным объемом 350 млн евро с более чем двукратной переподпиской. Объем спроса превышал 800 млн евро. Ставка купона зафиксирована на уровне 2,7% годовых. Сделка состоялась через две недели после очень успешного размещения локальных облигаций Альфа-Банка на 10 млрд рублей.

«Мы провели интенсивное роуд-шоу в онлайне и сразу же открыли книгу заявок. Предложение привлекло колоссальное внимание международных инвесторов и размер книги приблизился к 500 млн евро уже через час после открытия. Несмотря на последующее понижение ориентира по цене, книга продолжала расти, то есть, пришли инвесторы, которые действительно заинтересованы держать наш долг. На момент закрытия сделки книга заявок превышала 800 млн евро. Ставка купона была снижена с первоначального ориентира в «3% area» до финальных 2,7%, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности ABH Financial Limited даже в условиях сегодняшнего рынка», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В сделке приняло участие 64 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний и частных банков из Европы, Великобритании, Швейцарии, значительный интерес проявили российские инвесторы.

Для компании ABH Financial Limited этот выпуск стал пятым по счету размещением публичных еврооблигаций на международных рынках капитала. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Holding Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы компании ABH Financial Limited в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan, UBS.