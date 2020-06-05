Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб.

28 мая 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-11 в объеме 10 млрд рублей с офертой через 2,5 года.

Сбор заявок на облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС» проходил 22 мая 2020 года. Первоначальный ориентир купона составлял 5,80-5,90% годовых. В ходе сбора заявок эмитенту удалось несколько раз снизить диапазон купона и зафиксировать финальную ставку на уровне 5,75% годовых.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с BCS Global Markets, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Райффайзенбанком, БК «Регион» и Совкомбанком.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с Группой Х5 на рынках капитала. Как организаторы, мы приложили максимальные усилия для достижения нового рекорда по ставке купона среди эмитентов отрасли розничной торговли на российском рынке облигаций» — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

По выпуску предусмотрена безотзывная оферта от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «Перекресток».