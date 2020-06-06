Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июня: 3 772,2300 руб/1 г золота и 38,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 772,2300 руб.

1 грамм серебра - 38,7900 руб.

1 грамм платины - 1 842,4800 руб.

1 грамм палладия - 4 247,6401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1899 р. (0,37%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8500 р. (0,32%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,1901 р. (1,83%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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