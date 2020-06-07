Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июня: 3 772,2300 руб/1 г золота и 38,7900/1 г серебра
7 июня 2020
ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 772,2300 руб.
- 1 грамм серебра - 38,7900 руб.
- 1 грамм платины - 1 842,4800 руб.
- 1 грамм палладия - 4 247,6401 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,1899 р. (0,37%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6000 р. (1,52%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,8500 р. (0,32%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
79,1901 р. (1,83%).
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