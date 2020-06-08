ПСБ: Покупки в рисковых активах продолжат преобладать

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В рамках предстоящей недели мировые рынки могут продолжить позитивные тенденции, продемонстрированные в начале июня. Этому способствуют сразу несколько факторов. Первым из них выступает ожидание дальнейшего роста экономической активности на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран и реализация мер господдержки. Плюс к этому, рынки поддерживают программы количественного смягчения, реализуемые ведущими Центробанками. В частности, на прошедшей неделе ЕЦБ расширил лимиты программы выкупа активов и продлил срок ее действия до июня 2021 года. В условиях практически неограниченного предоставления ликвидности и улучшения ожиданий относительно динамики мировой экономики логичным выглядит волна роста в рисковых активах и на рынках акций, в частности.



При этом инвесторы игнорируют продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом в мире, которое уже превысило 7 млн человек, со смещением эпицентра в Латинскую Америку и Индию. Да и в США, где Трамп заявляет о том, что настало время для отмены ограничений, суточный прирост заболевших продолжает оставаться выше 20 тысяч человек, а общее количество случаев заражения приближается к 2 млн человек.



Также стоит отметить игнорирование рынками сохраняющегося противостояния между США и Китаем. Да, на фоне мер, объявленных Трампом две недели назад, в данном вопросе наметилось некоторое затишье и снижение вероятности влияния данного противостояния на торговые отношения между странами. Однако сохраняются риски роста напряженности, что повлияет на экономические отношения между США и Китаем. Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики.



Несмотря на данные риски, рынки продолжают восходящую динамику. И настроения, царящие на рынках на утро понедельника, можно охарактеризовать, как позитивные, что поспособствует дальнейшей восходящей динамике в высокорисковых активах. Так, сегодня утром наблюдается рост на азиатских площадках, а лидерами выступают индексы Японии и Индии, прибавляющие порядка 1,3%. Фьючерсы на американские индексы, после уверенной восходящей динамики в пятницу, сегодня прибавляют порядка 0,2%. На рынке энергоносителей также наблюдается рост на фоне продления ОПЕК+ текущих квот по сокращению добычи на июль, в результате чего нефть марки Brent поднялась выше 42,5 доллара за баррель.



На таком фоне ожидаем позитивной динамики российского фондового рынка в начале торгов. Рост цен на нефть и внешних фондовых площадок будут способствовать покупкам по широкому спектру наших акций, что приведет к открытию с «гэпом» вверх и подъему индекса МосБиржи в верхнюю половину диапазона 2800-2850 пунктов. Учитывая, что в ходе сессии позитивные настроения продолжат преобладать, рынок в рамках торгов может предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора.



На валютной секции Московской биржи ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. Основным фактором, поддерживающим национальную валюту, станет рост цен на нефть. При этом, разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. В результате, на открытии пара доллар/рубль отступит в диапазон 68-68,5 рубля, чем продолжит движение в сторону цели снижения, расположенной в районе 67,5 рубля. В ходе сессии российская валюта может сохранить позитивный импульс, в результате чего доллар предпримет попытку ухода ниже 68 рублей.