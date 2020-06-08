«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 8 июня в коридоре 1275-1300 пунктов

В пятницу, после выхода более сильной, чем ожидалось, статистики с рынка труда США, большинство западных фондовых индексов закрылось в существенном плюсе. На общем благоприятном фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,96%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,26%. Среди лидеров роста – «Аэрофлот» (+4,47%) и привилегированные акции «Сбербанка» (+3,73%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 3,15%.

Утром понедельника азиатские рынки торговались разнонаправлено. Фьючерс на индекс S&P 500 в начале дня находится вблизи 3192 п., на 0,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее обновление нефтяными котировками максимумов с начала марта задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций — торги могут начаться продолжением роста. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2765-2820 пунктов, по индексу РТС — 1275-1300 пунктов.

Вслед за акциями и растущей нефтью в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 68,7000 руб. (-45,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 77,5600 руб. (-82,25 коп.). Более быстрое падение евро связано со снижением пары EURUSD с 1,1340 до 1,1290. На выходные министры стран ОПЕК+ продлили соглашение о максимальном сокращении добычи нефти на июль, благодаря этому в понедельник утром нефть продолжила рост, обновляя максимумы с начала марта. На этом благоприятном фоне мы ожидаем продолжение восстановления рубля в начале сегодняшних торгов.

По прогнозу дневной диапазон для доллара США составляет 68,0-69,4 руб., для европейской валюты — 76,8-78,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»