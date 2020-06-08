«Открытие»: Новую неделю рынки встречают в оптимизме

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Ожидания на начало торгов:

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Связано это, как с продлением максимальных ограничений добычи в OPEC+, так и с неожиданно позитивной статистикой по рынку труда в США. Второе даже имеет более важную роль, так как повышает надежды на относительно быстрое восстановление экономики США и других стран, что будет способствовать улучшению спроса на товары отечественного экспорта. Ждём на открытии движение индекса МосБиржи выше 2800 пунктов с попыткой обновить максимум предыдущей недели. Рубль также имеет шансы продолжить своё укрепление и протестировать отметку 68,0 за доллар.

О рынке:

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2734,83 п. до 2792,74 п., а РТС с 1219,76 п. до 1285,78п. Пара EUR-USD повысилась с $1,1108 до $1,1288. Пара USD-RUB упала с 70,14 до 68,70, а EUR-RUB с 77,93 77,56. Нефть Brent подорожала с $35,33 до $42,30 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3044,31 п. до 3193,93 п.

Концовка прошлой недели оказалась весьма оптимистичной и даже неожиданной. Вместо потери 8,6 млн рабочих мест, в мае американская экономика создала 2,5 млн рабочих мест, а безработица упала до 13,3% с 14,7%. Кроме того, участники соглашения OPEC+ договорились продлить максимальные ограничения производства до конца июля, чтобы страны с низкой дисциплиной смогли выполнить свои обязательства. ЕЦБ расширил программу покупки активов в условиях пандемии ещё на 600 млрд евро и продлил её до конца июня будущего года. Соответственно, поток ликвидности центральных банков продолжается, а экономическая статистика уже говорит о тенденциях восстановления после COVID-19 шока. Американские индексы находятся в непосредственной близости от рекордных значений, но при постоянном притоке денег вероятность коррекции остаётся на низком уровне.

Япония уточнит в понедельник ВВП за I квартал. Германия сообщит динамику промышленного производства в апреле. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов Sentix.

Вторник начнём с динамики зарплат в Японии. Германия сообщит данные по экспорту и импорту за апрель. В еврозоне опубликуют окончательную оценку ВВП за I квартал. Вечером выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России акции «Ленэнерго» торгуются последний день с дивидендами 13,6226 рублей на привилегированную бумагу.

Япония в среду предоставит данные по машиностроительным заказам за апрель. Китай может сообщить о замедлении инфляции до 2,6% в мае с 3,3% в апреле. Цены производителей КНР могли упасть в мае до 3,3% по сравнению с падением на 3,1% в апреле. В США потребительские цены могли показать годовой рост в мае на уровне 0,2%, а по базовому показателю 1,3%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако главным событием дня станет итог заседания ФРС. Впрочем, изменений по ставке не ожидается, но могут быть решения по количественным программам. В России «Алроса» предоставит статистику продаж за май. Акции «Россети» будут торговаться последний день с дивидендами 0,0885155625 рублей на обыкновенную бумагу. АФК «Система» отчитается по МСФО за I квартал.

В четверг все самое важное ожидается во второй половине дня. В США выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что их число снизится до 1,5 млн. Цены производителей США могли упасть в мае на 1,3% в годовом выражении. В России ЦБ РФ опубликует данные по международным резервам. Бумаги «Роснефти» будут торговаться последний день с дивидендами 18,07 рублей на акцию. В бумагах «Северсталь» также последний день с дивидендами 27,35 рублей на акцию.

В пятницу в России выходной. Япония сообщит о динамике промышленного производства за апрель. Великобритания также опубликует статистику по промышленному производству за апрель. Днём аналогичные данные выйдут по еврозоне. Начнётся встреча министров финансов Евросоюза. В США опубликуют предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новую неделю рынки встречают в изрядном оптимизме. Во-первых, страны участники соглашения OPEC+ смогли в очередной раз договориться, что повышает котировки нефти и их доходы. Соответственно, рост доходов нефтяных экспортёров — это улучшение рынка сбыта для производителей товаров. Во-вторых, китайская статистика по внешней торговле оказалась слабее прошлогодней, но в условиях COVID-19 проблем цифры можно считать вполне позитивными. Объём китайского экспорта сократился в мае лишь на 3,3%, а импорта на 16,7%. Ожидалось падение на 7% и 9,7% соответственно. Положительное сальдо торгового баланса составило $62,93 млрд по сравнению с $45,33 млрд в предыдущем месяце. Из региональных рынков наиболее слабая динамика была в южнокорейском KOSPI и гонконгском Hang Seng NIKKEI 225 - 23103,92 п. (+1,05%), Hang Seng - 24721,81 п. (-0,20%), Shanghai Composite - 2937,24 п. (+0,22%). Австралийская площадка не работала по причине национального праздника.

Нефть реагирует как на продление максимального сокращения добычи в рамках OPEC+ до конца июля, так и на статистику по США. Напомним, что в пятницу вышли данные по американскому рынку труда. Безработица упала до 13,3%, а число новых рабочих мест составило 2,509 млн при ожиданиях сокращения на 8,0-8,6 млн. Кроме того, в США продолжается снижаться буровая активность. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США упало на 16 единиц до 206 штук. Соответственно, комбинация сокращения добычи и буровой активности вкупе с улучшением на рынке труда позволяет рассчитывать на балансировку рынка в ближайшем будущем. Менее оптимистичной ситуация стала в золоте, так как появляются опасения, что ФРС может свернуть часть программ ликвидности, которые были запущены во время биржевой паники в марте. Тем не менее, резервы SPDR Gold Trust выросли за прошлую неделю с 1123,14 тонн до 1128,11 тонн. К 9:00 мск Brent - $43,03 (+1,73%), WTI - $40,06 (+1,29%), Золото - $1693,4 (+0,62%), Медь - $5621,81 (-0,22%), Никель - $12945 (-0,35%).

На валютном рынке без существенных движений, хотя индекс доллара терял около 0,05% и торговался около отметки 96,89 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась вблизи 0,90% после резкого повышения в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,129 (+0,03%), GBP-USD - $1,27 (+0,28%), USD-JPY – 109,49 (-0,08%).